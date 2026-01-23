CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

Ante la tormenta invernal que provoca bajas temperaturas y clima severo en Estados Unidos y el norte de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que tiene la capacidad disponible y suficiente para mantener el suministro de energía eléctrica en el país.

Indicó que cuenta con poco más de 28 mil MW de capacidad disponible que no requiere gas natural, con tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias.

Además, dispone de dos terminales de regasificación de GNL con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país, refirió la CFE en un comunicado difundido a través de su cuenta de X.

Lee también Las bajas temperaturas continúan en la CDMX: activan alerta amarilla por frío en cinco alcaldías

Agregó que con base en las previsiones meteorológicas para el norte del territorio mexicano, en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), estableció acciones estratégicas para proteger la continuidad del suministro eléctrico en el país.

La onda gélida que experimenta Estados Unidos se resiente también este 22 de enero de 2025 en el norte de México, donde se registran temperaturas bajo cero, caída de nieve o aguanieve y lluvia congelante. Foto: EFE

CFE crea grupo para atender emergencias ante tormenta invernal

Además, creo el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar oportunamente posibles afectaciones y coordinar acciones que aseguren la continuidad del suministro eléctrico y, en su caso, el restablecimiento del servicio a la brevedad.

La Comisión Federal de Electricidad recordó que para reducir impactos por volatilidad internacional en el precio del gas, mantiene un programa de coberturas financieras mediante instrumentos tipo opciones que acotan el precio en rangos convenientes y disminuyen la exposición en periodos de alta volatilidad.

Aseveró que esas coberturas "disminuyen de forma efectiva los efectos financieros asociados a incrementos abruptos de precios y contribuyen a la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional".

Lee también Tormenta invernal paraliza amplias regiones de EU; estas son las claves del fenómeno que alerta a 30 estados

Nevadas provocan bajas temperaturas en norte de México

En días pasados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la aproximación del frente frío número 30 y la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada generarían entre el viernes y el fin de semana, un periodo de lluvias, nevadas, bajas temperaturas y viento intenso.

Mientras que en Estados Unidos, meteorólogos prevén que desde este viernes se comiencen a sentir los efectos de la tormenta en los estados de Texas, Luisiana y el medio oeste estadounidense, con condiciones que se irán deteriorando en territorios como Nueva York, Massachusetts, Maine y la región de Virginia, Maryland y la capital Washington D.C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc