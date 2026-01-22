Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

Tormenta invernal paraliza amplias regiones de EU; estas son las claves del fenómeno que alerta a 30 estados

Esposa de Bernardo Bravo, empresario limonero asesinado, ve “paso importante” captura de “El Botox”; dice que aún no hay justicia

Instituto Nacional de Perinatología investiga a funcionario; se presentó aparentemente ebrio a una audiencia

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

Una gran tormenta invernal, la mayor en lo que llevamos de temporada, amenaza a más de 160 millones de personas en con fuertes nevadas, hielo y una ola de frío ártico, especialmente hacia el final de la semana.

Más de treinta estados de estarán en alerta a partir de este viernes por el paso de la tormenta, que algunos expertos aseguran que podría ser histórica.

"Una extensa tormenta invernal provocará fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas meridionales, las llanuras y el centro-sur a partir del viernes, desplazándose hacia la costa este hasta el domingo", advirtió el Centro de Predicción Meteorológica de EU (NWS, por sus siglas en inglés).

¿Qué estados se verán más afectados?

El viernes 23 de enero empezará la tormenta de nieve intensa en el estado de Colorado, al centro del país, e irá dejando una franja blanca a su paso por Texas, Kansas, Tennessee y Misuri hasta llegar a la costa este y dejarse notar en ciudades como Washington, Boston y Nueva York.

Según la NWS, las temperaturas podrían bajar de los -10°C incluso en los puntos más al sureste del país. Pero la alerta más importante es la sensación térmica, ya que la tormenta irá acompañada de fuertes vientos que podrían dejar la sensación por debajo de -40 °C en algunos puntos del país.

El sistema podría dejar acumulaciones históricas de nieve en ciudades como Washington y Nueva York. (22/01/26) Foto: AFP
El sistema podría dejar acumulaciones históricas de nieve en ciudades como Washington y Nueva York. (22/01/26) Foto: AFP

Estas temperaturas muy por debajo de lo normal se espera que se extiendan hasta finales del mes de enero e incluso principio del mes de febrero, sobre todo en el valle de Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste, lo que provocará interrupciones severas en los viajes por carretera y aire.

Más de 15 cm de nieve en Nueva York y Washington

El fin de semana la tormenta azotará con fuerza la costa este, dejándose notar con fuerza en ciudades como Washington o Nueva York.

Se espera que la capital acumule entre 6 y 12 pulgadas de nieve la noche del sábado al domingo. En la ciudad de Nueva York se podrían acumular más de 6 pulgadas de nieve solo entre el domingo y el lunes.

Aunque dependiendo el rumbo de la tormenta y si es todo nieve o se mezcla con lluvia helada podrían ser más.

El pronóstico de temperaturas para este sábado en la Gran Manzana son -13º C de mínima. Las temperaturas no subirán de los -2 ºC hasta, por lo menos, final de mes.

Las condiciones extremas se extenderán hasta finales de mes, con especial impacto en el noreste y el valle de Ohio. (22/01/26) Foto: AP
Las condiciones extremas se extenderán hasta finales de mes, con especial impacto en el noreste y el valle de Ohio. (22/01/26) Foto: AP

En Washington también se pueden registrar temperaturas por debajo de los -10°C.

