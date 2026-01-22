Tormenta invernal paraliza amplias regiones de EU; estas son las claves del fenómeno que alerta a 30 estados

Una gran tormenta invernal, la mayor en lo que llevamos de temporada, amenaza a más de 160 millones de personas en Estados Unidos con fuertes nevadas, hielo y una ola de frío ártico, especialmente hacia el final de la semana.

Más de treinta estados de EU estarán en alerta a partir de este viernes por el paso de la tormenta, que algunos expertos aseguran que podría ser histórica.

"Una extensa tormenta invernal provocará fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas meridionales, las llanuras y el centro-sur a partir del viernes, desplazándose hacia la costa este hasta el domingo", advirtió el Centro de Predicción Meteorológica de EU (NWS, por sus siglas en inglés).

Lee también Alertan de tormenta invernal "potencialmente mortal" en EU; daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3

¿Qué estados se verán más afectados?

El viernes 23 de enero empezará la tormenta de nieve intensa en el estado de Colorado, al centro del país, e irá dejando una franja blanca a su paso por Texas, Kansas, Tennessee y Misuri hasta llegar a la costa este y dejarse notar en ciudades como Washington, Boston y Nueva York.

Según la NWS, las temperaturas podrían bajar de los -10°C incluso en los puntos más al sureste del país. Pero la alerta más importante es la sensación térmica, ya que la tormenta irá acompañada de fuertes vientos que podrían dejar la sensación por debajo de -40 °C en algunos puntos del país.

El sistema podría dejar acumulaciones históricas de nieve en ciudades como Washington y Nueva York. (22/01/26) Foto: AFP

Estas temperaturas muy por debajo de lo normal se espera que se extiendan hasta finales del mes de enero e incluso principio del mes de febrero, sobre todo en el valle de Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste, lo que provocará interrupciones severas en los viajes por carretera y aire.

Más de 15 cm de nieve en Nueva York y Washington

El fin de semana la tormenta azotará con fuerza la costa este, dejándose notar con fuerza en ciudades como Washington o Nueva York.

Se espera que la capital acumule entre 6 y 12 pulgadas de nieve la noche del sábado al domingo. En la ciudad de Nueva York se podrían acumular más de 6 pulgadas de nieve solo entre el domingo y el lunes.

Lee también Estados Unidos enfrenta una ola de frío glacial; tormenta invernal paraliza amplias regiones

Aunque dependiendo el rumbo de la tormenta y si es todo nieve o se mezcla con lluvia helada podrían ser más.

El pronóstico de temperaturas para este sábado en la Gran Manzana son -13º C de mínima. Las temperaturas no subirán de los -2 ºC hasta, por lo menos, final de mes.

Las condiciones extremas se extenderán hasta finales de mes, con especial impacto en el noreste y el valle de Ohio. (22/01/26) Foto: AP

En Washington también se pueden registrar temperaturas por debajo de los -10°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa