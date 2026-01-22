Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

EU despliega flota militar cerca de Irán; Trump lanza advertencia a Teherán por ejecuciones y represión

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Instituto Nacional de Perinatología investiga a funcionario; se presentó aparentemente ebrio a una audiencia

Reforma electoral ciudadana, ¿qué propone la iniciativa?; no al "chapulineo" y a la sobrerrepresentación y sí a la "cancha pareja"

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

Los líderes de la Unión Europea (UE) calificaron como "positiva" la decisión del presidente de Estados Unidos, , de no imponer aranceles a países europeos en medio de las tensiones por Groenlandia, dijo el viernes el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"El anuncio de que no habría nuevos aranceles estadounidenses en Europa es positivo. Imponer nuevos aranceles habría sido incompatible con el acuerdo comercial entre la ", declaró a la prensa el dirigente al término de una cumbre del bloque europeo dedicada a la relación transatlántica.

Costa también abogó por avanzar en un acuerdo comercial pactado con Washington el año pasado. "Ahora debemos centrarnos en la aplicación de ese acuerdo", añadió el responsable europeo.

La Unión Europea seguirá "defendiendo sus intereses" contra "cualquier forma de coerción", aseguró C

"La Unión Europea seguirá defendiendo sus intereses y se defenderá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos ya sus empresas contra cualquier forma de coerción; tiene el poder y las herramientas para hacerlo, y lo hará si es necesario, cuando sea necesario", afirmó ante la prensa al finalizar esta cumbre de los 27 en Bruselas.

