Los líderes de la Unión Europea (UE) calificaron como "positiva" la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no imponer aranceles a países europeos en medio de las tensiones por Groenlandia, dijo el viernes el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"El anuncio de que no habría nuevos aranceles estadounidenses en Europa es positivo. Imponer nuevos aranceles habría sido incompatible con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos", declaró a la prensa el dirigente al término de una cumbre del bloque europeo dedicada a la relación transatlántica.

Costa también abogó por avanzar en un acuerdo comercial pactado con Washington el año pasado. "Ahora debemos centrarnos en la aplicación de ese acuerdo", añadió el responsable europeo.

Lee también Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

La Unión Europea seguirá "defendiendo sus intereses" contra "cualquier forma de coerción", aseguró C

"La Unión Europea seguirá defendiendo sus intereses y se defenderá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos ya sus empresas contra cualquier forma de coerción; tiene el poder y las herramientas para hacerlo, y lo hará si es necesario, cuando sea necesario", afirmó ante la prensa al finalizar esta cumbre de los 27 en Bruselas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa