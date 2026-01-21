Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Más Información
Davos, Suiza. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que, dijo, será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa.
"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", afirmó Trump en Truth Social.
"Sobre la base de este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero", añadió, en alusión a los gravámenes que había anunciado contra ocho países europeos a los que acusó de no apoyarlo en su reclamo sobre Groenlandia.
"Se están celebrando conversaciones adicionales sobre el Domo Dorado en lo que respecta a Groenlandia. Se facilitará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otras personas, según sea necesario, se encargarán de las negociaciones. Me reportarán directo a mí", indicó Trump, sin dar más detalles.
Sólo pedía un territorio que era “frío y mal ubicado”, dice
Trump había amenazado con imponer aranceles de 10% a los países europeos a partir del 1 de febrero. Este mismo miércoles, en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), insistió en su interés en hacerse con la isla por seguridad nacional y aunque descartó una intervención militar, dijo que debían abrirse negociaciones de forma inmediata para su anexión.
Se quejó de que sólo estaba pidiendo un territorio que era “frío y mal ubicado”. Agregó que Estados Unidos salvó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la OTAN declaró: “Es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas”.
