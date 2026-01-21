Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Davos, Suiza. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que, dijo, será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", afirmó Trump en Truth Social.

"Sobre la base de este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero", añadió, en alusión a los gravámenes que había anunciado contra ocho países europeos a los que acusó de no apoyarlo en su reclamo sobre Groenlandia.

"Se están celebrando conversaciones adicionales sobre el Domo Dorado en lo que respecta a Groenlandia. Se facilitará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otras personas, según sea necesario, se encargarán de las negociaciones. Me reportarán directo a mí", indicó Trump, sin dar más detalles.

Sólo pedía un territorio que era “frío y mal ubicado”, dice

Trump había amenazado con imponer aranceles de 10% a los países europeos a partir del 1 de febrero. Este mismo miércoles, en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), insistió en su interés en hacerse con la isla por seguridad nacional y aunque descartó una intervención militar, dijo que debían abrirse negociaciones de forma inmediata para su anexión.

Se quejó de que sólo estaba pidiendo un territorio que era “frío y mal ubicado”. Agregó que Estados Unidos salvó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la OTAN declaró: “Es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas”.

