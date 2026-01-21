Más Información

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Gobierno ofrece a Verde y PT salvar pluris y parte de su beca

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 21 de enero

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

Primer ministro británico acusa a Trump de "presionarlo" para cambiar su postura sobre Groenlandia; "Reino Unido no cederá" dice

Europa y Canadá dicen basta a Trump; amagan con usar bazuca comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que Europa "no va en buena dirección", en su discurso en el Foro Económico de Davos, en , en medio de las crecientes tensiones por las amenazas arancelarias del republicano para adquirir Groenlandia.

El líder republicano arremetió contra la "migración masiva" y afirmó que hay partes del Viejo Continente que "ya no se reconocen"; también criticó la política energética europea.

"Amo Europa, y quiero que Europa vaya bien, pero no va en la buena dirección", declaró el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Foto: AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Foto: AFP

Trump exige "negociaciones inmediatas" para compra de Groenlandia

Sobre el tema de y sus amenazas para hacerse con el territorio autónomo, Trump exigió a las élites mundiales iniciar "negociaciones inmediatas" para la adquisición de la isla ártica, y descartó la vía militar para tomarla.

"Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con lo que, francamente, seríamos imparables", dijo. "Pero no lo haré. De acuerdo. Ahora todo el mundo dice: 'Oh, bien'".

"Probablemente esa sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza. No tengo que utilizar la fuerza. No quiero utilizar la fuerza. No utilizaré la fuerza", afirmó Trump.

"Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia", afirmó Trump.

Además, tachó a Dinamarca de "desagradecida" y afirmó que "solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo".

"Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos", dijo el magnate republicano.

"Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela", aseguró, en referencia a la operación militar estadounidense para derrocar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

