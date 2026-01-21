Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que Europa "no va en buena dirección", en su discurso en el Foro Económico de Davos, en Suiza, en medio de las crecientes tensiones por las amenazas arancelarias del republicano para adquirir Groenlandia.

El líder republicano arremetió contra la "migración masiva" y afirmó que hay partes del Viejo Continente que "ya no se reconocen"; también criticó la política energética europea.

"Amo Europa, y quiero que Europa vaya bien, pero no va en la buena dirección", declaró el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Foto: AFP

Trump exige "negociaciones inmediatas" para compra de Groenlandia

Sobre el tema de Groenlandia y sus amenazas para hacerse con el territorio autónomo, Trump exigió a las élites mundiales iniciar "negociaciones inmediatas" para la adquisición de la isla ártica, y descartó la vía militar para tomarla.

"Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con lo que, francamente, seríamos imparables", dijo. "Pero no lo haré. De acuerdo. Ahora todo el mundo dice: 'Oh, bien'".

"Probablemente esa sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza. No tengo que utilizar la fuerza. No quiero utilizar la fuerza. No utilizaré la fuerza", afirmó Trump.

"Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia", afirmó Trump.

Además, tachó a Dinamarca de "desagradecida" y afirmó que "solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo".

"Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos", dijo el magnate republicano.

"Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela", aseguró, en referencia a la operación militar estadounidense para derrocar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

