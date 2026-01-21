Más Información

Gobierno ofrece a Verde y PT salvar pluris y parte de su beca

Gobierno ofrece a Verde y PT salvar pluris y parte de su beca

Europa y Canadá dicen basta a Trump; amagan con usar bazuca comercial

Europa y Canadá dicen basta a Trump; amagan con usar bazuca comercial

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU que aterrizó en Toluca, según dictamen; PAN acusa transgresión de facultades del Senado

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU que aterrizó en Toluca, según dictamen; PAN acusa transgresión de facultades del Senado

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

Pese a decreto, aún ofrecen legalizar autos chocolate

Pese a decreto, aún ofrecen legalizar autos chocolate

Avión de Trump sufre "problema eléctrico menor" rumbo a Davos y regresa a Washington; el presidente cambiará de aeronave

Avión de Trump sufre "problema eléctrico menor" rumbo a Davos y regresa a Washington; el presidente cambiará de aeronave

Trump insiste en que frenarán la droga por tierra “en breve”; presume casi 100% de decomisos por mar

Trump insiste en que frenarán la droga por tierra “en breve”; presume casi 100% de decomisos por mar

Londres.- El primer ministro del , Keir Starmer, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de criticar el acuerdo sobre las islas Chagos para así "presionarle" para que cambie su posición sobre el futuro de .

En la sesión semanal de control en la Cámara de los Comunes, Starmer puntualizó que "no cederá" frente a Trump y que defenderá los principios del Reino Unido de que la isla del Ártico pertenece a sus habitantes y al reino de Dinamarca.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial del Servicio Universal de Salud 2026 Requisitos, registro y dónde tramitarla. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Qué es, qué cubre y cuándo empieza el registro? Requisitos

Sin CURP biométrica en 2026: estos son los trámites que ya NO podrás hacer. Foto: Especial

¿Aún no tienes CURP biométrica? Estos trámites se bloquearán en 2026

Visa americana H-2A. Foto: iStock

¿Quieres trabajar en Estados Unidos en 2026? Requisitos y pasos para obtener la visa del campo

Visa americana. Foto: iStock

A partir del 21 de enero: Quiénes deberán pagar hasta $15,000 dólares para obtener la visa americana de turista

Nueva York. iStock/AndreaAstes

Lo que no te dicen antes de viajar a Nueva York: Errores que arruinan tu experiencia