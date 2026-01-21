Londres.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de criticar el acuerdo sobre las islas Chagos para así "presionarle" para que cambie su posición sobre el futuro de Groenlandia.

En la sesión semanal de control en la Cámara de los Comunes, Starmer puntualizó que "no cederá" frente a Trump y que defenderá los principios del Reino Unido de que la isla del Ártico pertenece a sus habitantes y al reino de Dinamarca.

