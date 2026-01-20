Más Información

Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo

Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas

“El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie"

“El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie"

Hombres armados levantan a tiktoker Nicholette Pardo en Culiacán, Sinaloa; fue interceptada cuando llegaba a uno de sus negocios

Hombres armados levantan a tiktoker Nicholette Pardo en Culiacán, Sinaloa; fue interceptada cuando llegaba a uno de sus negocios

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Quién es "H4", el heredero de los Beltrán Leyva; el hijo del capo “H2” que terminó extraditado a Nueva York

Quién es "H4", el heredero de los Beltrán Leyva; el hijo del capo “H2” que terminó extraditado a Nueva York

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

El presidente de EU, Donald Trump, insistió este martes en su deseo de anexionar y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo "ya lo verán".

Trump ofreció hoy una rueda de prensa de casi dos horas en la con motivo de su primer año desde que regresó al poder y durante la misma se mantuvo inmóvil en lo que respecta a su plan de castigar con aranceles a ocho países que han enviado tropas al el territorio autónomo, que depende de la corona danesa.

Al ser preguntado por lo que muestran los sondeos en Groenlandia, donde la inmensa mayoría de la población se muestra en contra de formar parte de EU, el republicano se mostró convencido de que estarán a favor de su proyecto una vez hable con las autoridades de la isla.

Lee también

"Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados", aseguró.

También quitó peso a las posibles represalias de Europa, donde varios líderes nacionales y de la Unión Europea (UE) respondieron con enfado a las amenazas del republicano y sugirieron que podrían optar por suspender el acuerdo comercial suscrito con Washington, entre junio y agosto del año pasado o utilizar el instrumento anticoerción de los Veintisiete, también conocido como la "bazuca" comercial.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que empresas europeas echen marcha atrás en sus planes de inversión en suelo estadounidense si Washington aprueba imponer a aranceles a las ocho naciones europeas (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) que enviaron tropas a Groenlandia, el magnate neoyorquino puso en duda dicha posibilidad.

Lee también

"Miren, ellos lo quieren (el acuerdo). Necesitan mucho ese acuerdo con nosotros. De verdad que sí. Lucharon mucho para conseguirlo, así que lo dudo, pero ya veremos qué pasa", aseguró Trump.

"Tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia. Me voy esta noche, como saben, a Davos, y tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia, y creo que las cosas van a salir bastante bien", concluyó el republicano, refiriéndose a su viaje al Foro Económico Mundial, donde intervendrá el miércoles.

A su vez, el jueves el mandatario tiene previsto firmar la carta fundacional de la Junta de la Paz, el órgano que debe supervisar su plan de paz para Gaza y que dijo que quiere que tenga un rol en otros conflictos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial del Servicio Universal de Salud 2026 Requisitos, registro y dónde tramitarla. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Qué es, qué cubre y cuándo empieza el registro? Requisitos

Sin CURP biométrica en 2026: estos son los trámites que ya NO podrás hacer. Foto: Especial

¿Aún no tienes CURP biométrica? Estos trámites se bloquearán en 2026

Visa americana H-2A. Foto: iStock

¿Quieres trabajar en Estados Unidos en 2026? Requisitos y pasos para obtener la visa del campo

Visa americana. Foto: iStock

A partir del 21 de enero: Quiénes deberán pagar hasta $15,000 dólares para obtener la visa americana de turista

Nueva York. iStock/AndreaAstes

Lo que no te dicen antes de viajar a Nueva York: Errores que arruinan tu experiencia