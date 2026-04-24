Tras decapitar a una mujer, un sujeto se atrinchero en el restaurante La Gallina Dorada en la colonia Rodríguez, en Reynosa, Tamaulipas.

Testigos de estos hechos aseguran que la mujer trabajaba como mesera en este negocio y el hombre que la asesinó, era su pareja sentimental.

Empleados del lugar ubicado en la calle Herón Ramírez y Toluca, dieron aviso a las autoridades que de inmediato, acudieron para acordonar la zona.

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Elementos de la Fiscalía neutralizaron al hombre luego de que este intento agredirlos con un arma blanca. Fotos: Especiales.

Elementos de seguridad neutralizaron al agresor

Elementos de la Fiscalía del Centro Integral de Justicia (Cejum) dieron cuenta de la horrible escena ya que detectaron a la mujer decapitada y su cabeza, se encontraba en la barra del restaurante.

El agresor, aún se encontraba dentro del inmueble e intentó agredir a los agentes con una arma blanca y lo que parecía ser un trozo de madera o bat de béisbol.

Ante esto, los elementos lo neutralizaron tras accionar sus armas para herirlo en las piernas y finalmente, poder detenerlo.

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Decapitan a mesera dentro de restaurante en Tamaulipas; responsable era pareja sentimental de la victima . Fotos: Especiales.

Agresor trabaja en el mismo restaurante que la victima

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al hombre al Hospital General a fin de que recupera atención médica y hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

La víctima fue identificada como Lorena “N”, de 30 años, mesera del negocio y el agresor como Candido “N”, de 38, quien era cocinero en el restaurante.

Los agentes ministeriales realizaron el levantamiento de evidencias para obtener testimonios y grabaciones de las cámaras de seguridad que servirán para integrar la carpeta correspondiente.

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El cuerpo de la mujer fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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