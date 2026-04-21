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Culiacán. - La mujer de nombre María de los Ángeles “N”, de 59 años, que fue atacada por un en la colonia Pemex, en la parte sur-poniente de Culiacán, la cual fue rescatada por elementos del Ejército y Protección Civil municipal, permanece hospitalizada a causa de los cientos de piquetes que recibió en el cuerpo.

En una especie de bodega cercana al sitió donde se produjo el incidente se localizó una especie de apiario, por lo que se notificó de este hallazgo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que intervenga y regule esta actividad en una zona habitada.

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A través de un reporte a las líneas de emergencia, vecinos de la colonia Pemex reportaron que un enjambre de abejas atacaron a una mujer que trataba de alejar a los insectos de su cabeza y cara y pese a sus esfuerzos, esta era picoteada en forma continua.

Los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar luego de que se controló a los insectos, le brindaron los primeros auxilios a María de los Ángeles, pero ante la gravedad de las lesiones que presentaba fue trasladada a un hospital donde permanece internada.

El personal de Protección Civil de Culiacán al inspeccionar el área descubrió que las abejas se encontraban en una caja de apicultura, por lo que al continuar la inspección en una especie de bodega se encontró más cajas para practicar el apiario.

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