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Monterrey, Nuevo León. – La volcadura de un camión que transportaba colmenas provocó la liberación de miles de abejas en el municipio de Doctor Arroyo, al sur de .

El incidente ocurrió sobre la carretera Doctor Arroyo–Linares, a la altura del kilómetro 54, cerca de la comunidad Capaderito.

De acuerdo con información de Protección Civil estatal, el operador de un camión tipo tortón de la unidad, se salió del camino y terminó volcado en el pavimento, a un costado de la vía.

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La unidad transportaba alrededor de 150 colmenas. Foto: Especial.
La unidad transportaba alrededor de 150 colmenas. Foto: Especial.

La unidad transportaba alrededor de 150 colmenas y tras el impacto, las estructuras se abrieron parcialmente y miles de abejas se dispersaron en la zona, lo que generó riesgo para los automovilistas que transitaban por el lugar.

Ante la situación, corporaciones de auxilio implementaron un operativo para controlar la emergencia. Personal de Protección Civil de Doctor Arroyo, con apoyo de elementos de seguridad y rescate, acordonó el área mientras se realizaban maniobras para contener a los insectos y evitar incidentes mayores.

Como medida preventiva, se recomendó a los conductores mantener las ventanas cerradas y evitar descender de sus vehículos al pasar por el tramo afectado. Foto: Especial.
Como medida preventiva, se recomendó a los conductores mantener las ventanas cerradas y evitar descender de sus vehículos al pasar por el tramo afectado. Foto: Especial.

Como medida preventiva, se recomendó a los conductores mantener las y evitar descender de sus vehículos al pasar por el tramo afectado. Durante varias horas, las autoridades trabajaron en el manejo de las colmenas, que posteriormente fueron trasladadas a otra unidad para su resguardo.

Una vez controlada la situación, el camión fue retirado con apoyo de grúas y la circulación se normalizó. En el operativo participaron elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía municipal y Fuerza Civil.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni otros riesgos en la zona tras la atención del incidente.

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dmrr/cr

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