El cabildo del Ayuntamiento de Puebla, la capital del estado, autorizó la contratación de un crédito hasta por un monto de hasta 440 millones de pesos, dejando en garantía participaciones federales.

Durante Sesión Ordinaria del Cabildo, las y los regidores de Morena y sus aliados, así como el alcalde morenista José Chedraui, autorizaron que se gestione ante cualquier institución de crédito el otorgamiento de un financiamiento destinado a cubrir necesidades a corto plazo.

Y se establecieron como fuente de pago los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y, en su caso, recursos de libre disposición que corresponden al municipio de Puebla.

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Con el voto en contra de regidores del PAN y Movimiento Ciudadano, el dictamen estableció que el crédito o financiamiento tiene un carácter de corto plazo, por lo que deberá ser liquidado antes de octubre de 2027, cuando concluye la actual gestión municipal.

Los regidores opositores, del PAN y MC, criticaron que la solicitud de crédito no incluyera el destino de los recursos, ni las posibles obras públicas que se impulsarán, además de la falta de transparencia en el endeudamiento municipal.

Las autoridades municipales defendieron el préstamos al argumentar que la anterior administración panista le dejó un hueco financiero de casi 500 millones de pesos.

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