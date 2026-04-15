El Partido Acción Nacional en Puebla llevará a cabo la selección de sus candidatos a diputados locales, federales y alcaldes –que estarán en disputa en el 2027- a través de distintos métodos, desde encuestas, plebiscitos y consulta a la militancia.

El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, informó que además habrá apertura para candidaturas ciudadanas competentes en las tres elecciones, la de diputados federales donde estará en disputa 16 curules, la de diputados locales con 26 candidaturas de mayoría y en las 217 de presidencias municipales.

“Hoy se acabaron las cuotas, los cuates, los compadres y el dedazo y estamos impulsando que en todas las candidaturas haya algún tipo de mecanismo meritocrático que pondere la competitividad y la democracia”, expresó.

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El líder partidista dejó en claro que no es ver quien gana en la interna, sino ganarle a Morena, por lo que la idea es que las candidaturas no queden en un grupo u otro, sino que quien llegue tenga las mejores posibilidades.

“No estamos reservando ninguna candidatura para militantes, esto por supuesto no descalifica a militantes, sino que los propios panistas estamos poniendo nuestro propio liderazgo a prueba y si llegara alguien de la sociedad civil que quiera participar y tiene mejores números pues adelante”, expresó.

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Riestra Piña recordó que tras el proceso electoral del 2024, el panismo poblano entró en un proceso de reflexión y autocrítica, que les permitió identificar cuatro puntos a mejorar en el nuevo proceso electoral intermedio.

En primer punto, adelantó que designarán con tiempo suficiente sus candidaturas, ello a través de más tiempo de preparación, auscultación, diálogo y construcción de consensos. “En 2024 salimos muy tarde con la inmensa mayoría de candidaturas, casi al inicio de las campañas electorales”.

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En segundo lugar, tener claridad y transparencia en el proceso de toma de decisiones en la designación de los y las abanderadas a diputaciones y alcaldías. “En el 24 no supimos transmitir, sin siquiera la dirigencia, cuál era el método para selección de candidatos, en algunos lugares fue en encuesta sin respetarlas y ahora queremos transmitir absoluta transparencia”, dijo.

Un tercer punto fue –afirmó- acabar con el dedazo para recuperar la tradición democrática que el PAN históricamente desarrolló y que por diversas cuestiones –como coaliciones, prisas o comodidad- se dejó de lado.

Y el cuarto punto es abrir las candidaturas a la ciudadanía, sin dejar de lado a la militancia histórica del panismo. “Son cuatro variables y nosotros hemos ido avanzando en diálogo con dirigencias municipales, y nacional para ir de la mano”.

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