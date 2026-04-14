El secretario General del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, precisó que se están preparando para ir solos en las elecciones de 2027.

En rueda de prensa, detalló que es difícil llegar a una alianza cuando no han tenido ninguna comunicación con la dirigencia de Morena en la Ciudad.

“Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación, y hablo de Morena partido, no del Gobierno, ni del Poder Legislativo. Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la Ciudad, y yo lo ponía en un ejemplo poquito pintoresco: no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo; entonces, no hay, no conozco a mi novia o a mi novio, es difícil”, aceptó el también diputado local.

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Y añadió: Lo que sí te puedo asegurar es que el Partido Verde, aquí en la ciudad y en muchas partes de la República, está más fuerte que nunca y nosotros nos estamos preparando para ir solos en la contienda del 2027, y nos estamos preparando solos porque no podemos estar esperando en una antesala. Tenemos que darle cara a quienes creyeron en nosotros, a quienes le debemos y puedo asegurarte que va a ser una gran elección del Partido Verde en la Ciudad”.

En este sentido, subrayó que los diputados de su bancada tienen una gran representación en sus Distritos, por lo que muchos de ellos aspiran a la reelección.

Sesma Suárez recalcó que ni siquiera saben con quién dialogar de Morena CDMX el tema de la alianza; “entonces, nosotros estamos preparándonos para para ir solos porque sabemos del compromiso y de nuestra obligación con la ciudadanía… estamos a tiempo, no hay comunicación con Morena de la Ciudad, si los ven nos lo saludan”.

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Destacó que tienen una alianza con el Gobierno Federal, es decir, con la presidenta Claudia Sheinbaum hasta 2030, “ahí no hay ninguna falta de información ni de interpretación: el Partido Verde estará y está con la Presidenta”.

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