Ecatepec, Méx.-Debido a que en Ecatepec se estima que viven un millón de perros y gatos en situación de calle, el gobierno local realizará la Semana del Bienestar Animal, que concluirá el próximo sábado, con la campaña “Huellitas de Amor”, durante la cual se efectuarán mil 200 esterilizaciones gratuitas en comunidades con mayor población de animales ferales, así como acciones de prevención, concientización y adopción.

“Hablamos de la intervención veterinaria más grande en la historia de nuestro municipio y un paso más para devolver la paz y seguridad a nuestras calles, a nuestras infancias y, por supuesto, a nuestros amigos de cuatro patas”, dio a conocer la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa, la edil explicó que las mil 200 esterilizaciones de esta estrategia de bienestar animal evitarán durante los próximos cinco años el potencial nacimiento de dos millones de perros y gatos no deseados, la mayoría de ellos que terminaría en calles del municipio.

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Actualmente el Estado de México tiene más de cinco millones de perros y gatos en situación de calle, de los cuales alrededor de un millón están en Ecatepec. Fotos: Especiales.

“Es un asunto de derechos, de salud pública y de seguridad: el bienestar de todos los seres sintientes. Y no solo por un asunto de compasión, sino porque cuando los animales deambulan sin control por nuestras calles, se vuelven un problema de seguridad para nuestras infancias y para nuestras poblaciones vulnerables”, dijo.

La alcaldesa expresó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional contra el maltrato animal impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y por la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.

El Estado de México tiene más de cinco millones de perros y gatos en situación de calle, de los cuales alrededor de un millón (el 20 % ) están en Ecatepec, municipio que en 2023 registró 17 mil casos de mordeduras, además de que existen 140 enfermedades transmisibles asociadas al contacto con animales en condiciones de abandono, recordó.

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Precisó que estudios de la UNAM indican reproducción exponencial, pues una perrita y sus crías pueden generar hasta dos mil 48 ejemplares en cinco años, por lo que “Huellitas de Amor” llevará brigadas de esterilización a puntos estratégicos como Ciudad Cuauhtémoc, Luis Donaldo Colosio, Santa Tomás Chiconautla, La Laguna Chiconautla y Los Bordos, para cerrar el sábado 18 de abril con una macro jornada en la explanada municipal.

La meta es alcanzar las mil 200 esterilizaciones en seis días de jornada, lo que “representa la intervención directa, masiva y gratuita más grande de nuestra historia municipal en control ético de fauna”, en tanto que la macro jornada será un espacio de convivencia y participación ciudadana donde las familias se involucren, aprendan y formen parte de la solución.

Durante la campaña se contara con diversas instituciones dedicadas a la salud animal entre las que destacan la Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Fotos: Especiales.

María Elizabeth Halley Castillo, directora de Salud municipal, destacó que hasta el momento suman seis mil 500 esterilizaciones en Ecatepec y “Huellitas de Amor” es una estrategia integral, con jornadas territoriales de esterilización en colonias de alta densidad poblacional de seres sintientes, mientras que durante la macro jornada en la explanada municipal se efectuarán actividades de educación y tenencia responsable.

“En Ecatepec ya no se matan perros por matarse, todo esto es esterilizar para conservar la vida”, mencionó. El gobierno de Ecatepec implementó el Modelo CREAR (Contener, Resguardar, Esterilizar, Adoptar y Retornar), que permite atender directamente a los animales en situación de calle, brindándoles atención médica, control poblacional y nuevas oportunidades de vida.

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Cisneros Coss agradeció la participación en la campaña del Centro Cultural Ecuestre-Alta Escuela Domecq, Academia Multidisciplinaria ALFAM Plantel Ecatepec, Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes (Naucalpan), Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de México y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

También a Fundación para la Conservación del Bienestar Animal, Protección Animal Nitin México, Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec y el Centro de Control y Bienestar Animal municipal, así como a 30 jóvenes del programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar (que reciben beca para pasajes y fueron capacitados para esta campaña) y el apoyo y donativos de empresas como Winners Mark, Hospital Veterinario Andrade, Clínica Veterinaria Cuauhtlil, Clínica Veterinaria Yolotl, Veterinaria Santa Clara y Clínica Medical Vet, entre otras.

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