Toluca, Méx.- La entidad mexiquense se sumará a los festejos mundialistas bajo la marca “Estadio de México, un destino futbolero”, bajo la cual el Gobierno del Estado de México en coordinación con la Federación Mexicana del Futbol anunciaron que el próximo 4 de junio el Estadio Nemesio Diez será el escenario del partido de despedida de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Será un partido en el que México se enfrente a Serbia, por su atractivo, en la capital mexiquense se alista un Plan Social de Desarrollo Económico y Turístico, al igual que en el resto del Estado que prevé ser atractor de visitantes por su cercanía con la Ciudad de México.

El “Estadio de México, destino futbolero” contempla obras y remodelaciones que perdurarán después de la justa deportiva en beneficio de la ciudadanía mexiquense, tales como la reconstrucción de calles y avenidas, vigilancia en carreteras y nuevos arcos de seguridad, infraestructura social y deportiva, promoción cultural sin precedentes y fomento del turismo a través de las Rutas del Mezcal y de la Flor.

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“Esta es una gran oportunidad para mostrar al mundo la hospitalidad y la calidez que caracteriza a nuestro pueblo, pero en especial la grandeza de nuestro estado”, exclamó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en Palacio de Gobierno, en donde recibió a autoridades deportivas e integrantes de su Gabinete.

La mandataria destacó que su gobierno ya está trabajando para reconstruir vialidades como el Periférico Norte, la carretera Toluca-Tenango, el Macrolibramiento y la vialidad Mexiquense, ambas obras conectarán el Valle de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Como parte de esta estrategia, se anunció que se declarará al Estado de México como la Capital Mundial del Bienestar Animal, reforzando el programa “La mejor jugada es adoptar”, en beneficio de los seres sintientes.

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“Este gran acontecimiento trae para la sociedad mexiquense un impulso a la economía; los aficionados, medios de comunicación y equipos incrementan el consumo en hoteles, en restaurantes, en transporte y en comercio local; además también hay generación de empleo en rubros como logística, seguridad, servicios, venta de alimentos, limpieza, entre otros”, agregó.

Por su parte, Mikel Arriola Peñalosa, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y Duilio Davino Rodríguez, director general de Selecciones Nacionales informaron que este partido tiene un objetivo claro, cerrar de la mejor manera la preparación del “Tri”, afinar detalles, consolidar el equipo y llegar con la mejor inercia al Mundial.

“Este partido llega en un momento muy importante para la Selección porque será posterior al anuncio de la lista final rumbo al Mundial, es decir, será ya el grupo de jugadores que represente a México en la Copa del Mundo”, indicaron.

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