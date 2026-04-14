Naucalpan, Méx.— Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan cuentan con cámaras corporales con sistema de traducción en más de 60 idiomas, para atender las acciones previstas en materia de seguridad durante el Mundial de Futbol 2026.

El comisario de la corporación, Carlos Quezada Román, informó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que estos dispositivos permitirán la comunicación con personas extranjeras durante intervenciones policiales.

Sostuvo que el uso de esta tecnología permitirá que, en caso de alguna detención, exista comunicación directa entre policías y personas que no hablen español.

“Eso nos va a ayudar para (...) con algún ciudadano extranjero, sus derechos sean respetados”, indicó.

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