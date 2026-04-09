Tlalnepantla, Méx.— Una carpeta asfáltica más uniforme y tubería de desagüe que baja desde el segundo piso forman parte de las modificaciones que ya son visibles de la rehabilitación del Periférico Norte, que comenzó en enero.

A 20 días de la fecha estimada de entrega, los trabajos se realizan en cinco puntos, dos corresponden a carriles centrales y tres en los laterales.

En carriles centrales los trabajos comenzaron de Naucalpan a Tepotzotlán y actualmente se encuentran a la altura de la Dixon, en el municipio de Tultitlán, interviniendo ambas direcciones.

En carriles laterales, las obras fueron de Tepotzotlán a Naucalpan. El tramo que está siendo intervenido es la zona de Arboledas y Valle Dorado, en Tlalnepantla, también en ambos sentidos.

En este punto se cerró completamente la vialidad este miércoles, desde la altura de la avenida de los Maestros y Calzada de los Jinetes, provocando afectaciones viales al ser el paso vehicular que conecta los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

El otro tramo donde se realizan los trabajos es en carriles laterales, únicamente con dirección a Ciudad de México, desde los límites con Tlalnepantla, en el Circuito Circunvalación hasta la calle Baden Powell, en Naucalpan.

En cada etapa participa una brigada de aproximadamente 40 trabajadores, de los cuales 25 se encargan del fresado, nivelación, operación de maquinaria y control de tránsito; los restantes cargan el material retirado.

La Junta de Caminos del Estado de México señaló, en su último reporte del 22 de marzo, que la rehabilitación de Periférico Norte entró en su etapa final, con un avance de 75%, por lo que se mantiene la fecha de entrega el 30 de abril.

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