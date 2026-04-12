Tlalnepantla, Méx.- A tres meses del inicio de los trabajos, el Gobierno del Estado de México reporta un avance del 90% en la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, en el tramo que va del antiguo Toreo de Cuatro Caminos a la caseta de Tepotzotlán, en ambos sentidos.

“Vamos en tiempo en lo que es el cambio en la superficie de rodamiento y en el tema de balizamiento”, señaló Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México.

La obra, que forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, contempla una inversión superior a mil 200 millones de pesos y busca mejorar la movilidad en una de las vialidades más transitadas del Valle de México.

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De acuerdo con autoridades estatales, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en cuatro frentes, con énfasis en la sustitución de la estructura que soporta el pavimento y la colocación de nueva carpeta asfáltica.

El proyecto impacta directamente a más de 204 mil vehículos que circulan diariamente entre los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, con el objetivo de agilizar traslados y fortalecer la seguridad vial.

El titular de la Junta de Caminos destacó que la ejecución durante la temporada de estiaje permite garantizar mayor calidad en los trabajos y evitar retrasos asociados a las lluvias.

“Normalmente las obras se hacían en temporada de lluvias, que nos trae consecuencias como retrasos y mala calidad. Es una obra que está marcando la diferencia. Mientras nosotros tengamos mantenimiento, la conservación nos va a durar de 8 a 10 años”, señaló.

Además de la rehabilitación de la carpeta asfáltica, el proyecto incluye la modernización del alumbrado público, mantenimiento de áreas verdes, mejoras en puentes peatonales y labores de desazolve.

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