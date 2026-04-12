Este domingo el ambiente será cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado; por la tarde, habrá condiciones para lluvias fuertes puntuales, posible actividad eléctrica y caída de granizo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Destacó que la temperatura máxima será de 24 grados Celsius (°C).

Soplarán vientos con dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 45 km/h.

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Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 16ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del domingo se podría registrar 13ºC, por lo que se espera amanecer fresco.

En la imagen de monitoreo del Popocatépetl se observan emisiones de vapor de agua de forma ligera y esporádica. No se reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Noreste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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