¿Cómo se enamoran los ciegos? Es una pregunta que alguna vez le hicieron a Juan Carlos Saavedra, director de la compañía Teatro Ciego MX.

“Igual que todo el mundo, la única diferencia es que no pueden ver. El amor y el desamor son temas universales, porque con o sin discapacidad te pueden romper el corazón”.

Es por eso que considera importante que la gente vea la puesta en escena, Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas, la cual se presenta a partir de este fin de semana en el Teatro del Bosque Julio Castillo.

En ella, se cuenta la historia de cinco autómatas que han sido abandonados, pero uno de ellos sueña con ser amado alguna vez.

“Nos cuestionamos porqué es tan difícil salir de estas relaciones tan complicadas, tan tóxicas”, ahonda.

En escena habrá 20 artistas, entre actores, músicos, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y el ensamble, el cual tiene entre sus miembros a personas con alguna discapacidad visual.

“Queríamos que fuera un espectáculo multidisciplinario que combinara música, teatro y combate escénico; colocamos guías podotáctiles y la sonorización se usa como medio de ubicación en el espacio para mostrar que no se debe limitar a un actor ciego”.

La sala cuenta con bustacas con audio descripción para las personas sordas e intérpretes de LSM, y el 1 de julio habrá una función relajada.

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