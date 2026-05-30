[Publicidad]
¿Cómo se enamoran los ciegos? Es una pregunta que alguna vez le hicieron a Juan Carlos Saavedra, director de la compañía Teatro Ciego MX.
“Igual que todo el mundo, la única diferencia es que no pueden ver. El amor y el desamor son temas universales, porque con o sin discapacidad te pueden romper el corazón”.
Es por eso que considera importante que la gente vea la puesta en escena, Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas, la cual se presenta a partir de este fin de semana en el Teatro del Bosque Julio Castillo.
En ella, se cuenta la historia de cinco autómatas que han sido abandonados, pero uno de ellos sueña con ser amado alguna vez.
“Nos cuestionamos porqué es tan difícil salir de estas relaciones tan complicadas, tan tóxicas”, ahonda.
En escena habrá 20 artistas, entre actores, músicos, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y el ensamble, el cual tiene entre sus miembros a personas con alguna discapacidad visual.
“Queríamos que fuera un espectáculo multidisciplinario que combinara música, teatro y combate escénico; colocamos guías podotáctiles y la sonorización se usa como medio de ubicación en el espacio para mostrar que no se debe limitar a un actor ciego”.
La sala cuenta con bustacas con audio descripción para las personas sordas e intérpretes de LSM, y el 1 de julio habrá una función relajada.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Jugadores contradicen a Javier Aguirre y aseguran que “no hay rivales sencillos” en el Mundial 2026
Universal Deportes
Israel López califica con un 10 el trabajo de Antonio Mohamed con el Toluca
Opinión
Constitucionalismo resiliente
Universal Deportes
¿Paulinho ya es leyenda del Toluca? Israel 'Toshiro' López analiza al delantero portugués
Sección
La gastronomía latina conquista Kissimmee, Florida: Dónde y en qué restaurantes comer
Sección
Embajada de Estados Unidos en México ofrece trabajo por $308,334: requisitos y cómo postularte
Sección
Karol G se une a la tendencia ‘bra out’ y deja a la vista su lencería en Instagram
Sección
Juez frena a Trump y le impide rebautizar el Centro Kennedy con su apellido; el presidente estalla contra el fallo