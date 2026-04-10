Tras los acontecimientos ocurridos el pasado 6 de abril en los elevadores de la Torre Residencial Mítikah, la alcaldía Benito Juárez dio a conocer que procedió a realizar una inspección técnica en la que se determinó restringir la operación de siete elevadores y un montacargas.

En un comunicado, la alcaldía precisó que la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación determinó que hasta que no cuenten con la certificación para su correcto funcionamiento no podrán operar, garantizando con ello la seguridad de los habitantes de la torre.

Indicó que la empresa Schindleer y la empresa administradora de la torre serán quienes se encarguen de presentar el informe técnico de los elevadores. Asimismo, deberán presentar el Programa Interno de Protección Civil, el cual no han exhibido para proceder con una nueva inspección técnica.

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La alcaldía recordó que el pasado 6 de abril se registró una falla en uno de los elevadores de la torre residencial, en el que resultaron lesionadas cuatro personas, de las cuales tres fueron trasladadas a un hospital para su atención.

Además, la alcaldía convocó a los propietarios de los departamentos a una reunión informativa para facilitar el entendimiento de lo ocurrido y lo que los propietarios, vía su asociación de vecinos están obligados a realizar en los próximos días para normalizar el funcionamiento.

También se hizo un llamado a los diversos administradores y propietarios de edificios a que revisen y actualicen sus Programas Internos de Protección Civil y las certificaciones de operación de sus respectivos elevadores, a la que están obligados por ley, con la finalidad de evitar percances.

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