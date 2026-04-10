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Para este fin de semana se esperan lluvias fuertes puntuales en la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para estos días.
Entre el sábado 11 y el lunes 13 de abril de 2026, se esperan lluvias fuertes puntuales con intervalos de chubascos, que estarán acompañados de posible actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento fuerte.
Estas condiciones se presentarán en toda la capital, y afectarán principalmente a las alcaldías del norte y centro. Además, en estos días se esperan temperaturas máximas entre 24° y 26° Celsius.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población usar paraguas o impermeable; retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; además de usar impermeable con reflejante, en caso de usar bicicleta.
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