La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril en 12 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

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En esas alcaldías se prevé caída de granizo pequeño hasta las 20:00 horas de este día.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población limpiar desagües para evitar encharcamientos, además de evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo puede volverse resbaloso, y ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.

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