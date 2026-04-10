Más Información

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

Artemis II: de cambios en la visión a enfermedades cardiovasculares; química alerta efectos en la tripulación tras sobrevuelo lunar

Artemis II: de cambios en la visión a enfermedades cardiovasculares; química alerta efectos en la tripulación tras sobrevuelo lunar

Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Hallan sin vida a Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur; investigan el caso como feminicidio

Hallan sin vida a Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur; investigan el caso como feminicidio

Director del Metro pide paciencia a usuarios por retrasos y saturación; asegura que negociación con Sindicato va muy avanzada

Director del Metro pide paciencia a usuarios por retrasos y saturación; asegura que negociación con Sindicato va muy avanzada

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por para la tarde y noche de este viernes 10 de abril en 12 alcaldías de la Ciudad de México.

Las son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Leer también:

En esas alcaldías se prevé caída de granizo pequeño hasta las 20:00 horas de este día.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población limpiar desagües para evitar encharcamientos, además de evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo puede volverse resbaloso, y ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]