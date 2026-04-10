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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé con cielo despejado para este viernes 10 de abril en la Ciudad de México.

Se espera incremento en la nubosidad por la tarde, así como intervalos de chubascos que estarán acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Este día, se espera caída de lluvia menor a 15 milímetros.

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Se prevén vientos variables de , con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Particularmente entre las 16:00 de la tarde y las 20:00 horas se esperan vientos con rachas fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México, de acuerdo con el pronóstico de tiempo severo de la .

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C por la tarde, mientras que la mínima será de 14°C en las primeras horas del día.

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dmrr/apr

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