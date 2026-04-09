La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que este mismo mes de abril abrirá la segunda Utopía de la Ciudad de México, la cual está ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, semanas luego de la apertura de la Utopía de la Magdalena Mixhuca, la primera que se abrió fuera de Iztapalapa.

“Muy cerca de ustedes, a cinco minutos, se encuentra ¡La Utopía! La segunda Utopía que vamos a inaugurar en la Ciudad de México, está en Azcapotzalco; y la noticia es que en este mes de abril, vamos a inaugurar la Utopía, estamos concluyendo la Utopía”, dijo.

Ante vecinos de la colonia Pro Hogar, en Azcapotzalco, la jefa de Gobierno resaltó que dicha Utopía contará con diversos servicios para la población, así como una alberca semiolímpica gratuita.

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La mandataria estuvo acompañada de alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez. Foto: Especial.

En su visita número 52 del programa Casa por Casa, desde que arrancó este programa, la mandataria capitalina afirmó que pidió a la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, que proponga otros espacios para construir otras Utopías en la demarcación. Precisó que existe la propuesta de construir una en el Deportivo Xochináhuac.

Por otro lado, Brugada Molina se comprometió a dejar “sumamente iluminadas” las calles de la colonia Pro Hogar, entre ellas, se refirió a la calle 19, así como avenida Cuitláhuac, que es una vialidad principal.

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