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Policías capitalinos a dos personas que, presuntamente, se dedicaban a extorsionar comerciantes en la alcaldía Azcapotzalco.

La primera persona fue detenida en calles de la colonia Euskadi, cuando un ciudadano de 25 años de edad solicitó a los policías apoyo en la esquina de las calles 15 y Tonga, y refirió ser propietario de una barbería.

El hombre comentó que, momentos antes, tres sujetos le exigieron una cantidad de dinero en efectivo para permitirle continuar trabajando o de lo contrario podrían atentar contra su integridad física.

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El comerciante agregó que les entregó una cantidad menor a lo solicitado y dichas personas, al notar la presencia policial, emprendieron la huida a bordo de una motocicleta de color rojo con negro; por ello los uniformados le dieron alcance a uno de los posibles implicados, a quien le hallaron la cantidad de dinero referida por el denunciante, por lo que fue detenido el hombre de 33 años de edad.

Es importante destacar que, de acuerdo con un cruce de información, se supo que el detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público en dos ocasiones, en los años 2009 y 2020, por el en sus diferentes modalidades y una presentación ante el juez cívico por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, en el 2019.

La segunda detención sucedió en las calles Totonacas y Aquiles Serdán, de la colonia Tezozómoc, donde los uniformados detuvieron a un sujeto de 38 años de edad, señalado por un comerciante como la persona que se acercó a su puesto semifijo de venta de hamburguesas, para exigir dinero en efectivo a cambio de seguridad y protección.

Además, el comerciante indicó que, luego de amenazarlo de , le entregó al sujeto una cantidad de dinero en efectivo, la misma que le fue encontrada entre sus ropas, así como documentos de identificación personal.

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