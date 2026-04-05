La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Adrián ’N’ por su probable participación en el homicidio de un hombre, a quien contactó a través de una aplicación de mensajería instantánea. Tras los hechos, el imputado habría simulado el suicidio de la víctima por ahorcamiento e intoxicación al dejar abiertas las llaves de gas del inmueble.

De acuerdo con la declaración de la madre de la víctima, el 3 de julio de 2023 se percató de un fuerte olor a gas en el domicilio de su hijo, por lo que decidió ingresar al inmueble, donde lo encontró sin vida y con signos de ahorcamiento. Además, notó la ausencia de diversos objetos de valor, así como de 15 mil pesos en efectivo.

Derivado del análisis de las testimoniales, cámaras de videovigilancia y un dispositivo electrónico entregado por la madre, el agente del Ministerio Público estableció la probable responsabilidad de Adrián ’N’ en los hechos. Con estos elementos, solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

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Gracias a las labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron al imputado en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, donde lo aprehendieron, en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), y lo trasladaron a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

El análisis de los dictámenes periciales en fotografía, química, mecánica de hechos, así como los resultados de la necropsia, permitieron establecer que el fallecimiento de la víctima ocurrió por una agresión física.

Con los datos de prueba reunidos, durante la audiencia celebrada el 27 de marzo de 2026, el agente del Ministerio Público formuló la imputación contra Adrián ’N' y obtuvo su vinculación a proceso por los delitos de homicidio y robo calificados. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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