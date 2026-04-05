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Uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) a un hombre que intentó llevarse, sin pagar, pantalones con un valor de más de 20 mil pesos de un establecimiento comercial en la alcaldía Coyoacán.

Los hechos sucedieron mientras los policías bancarios realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en un centro comercial ubicado en el anillo Periférico Sur, de la colonia Jardines del Pedregal, cuando fueron requeridos por un empleado del área de prevención de pérdidas de un establecimiento.

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El denunciante les informó que tenían retenido a un hombre que fue sorprendido cuando intentó sacar de la tienda mercancía valuada en , por lo que los oficiales le realizaron una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial, tras la cual le hallaron 26 pantalones de diferentes marcas y modelos, de los que no pudo acreditar la compra con el ticket de pago.

Por lo anterior, el hombre de 25 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y presentado ante el agente del , quien determinará su situación jurídica.

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