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Policías capitalinos detuvieron a una mujer que intentó ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos se suscitaron cuando las custodias penitenciarias realizaban labores de revisión a las y los ciudadanos que visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, cuando se percataron de que una mujer actuaba de forma inusual.

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Por lo anterior, conforme a los protocolos de actuación policial y en estricto respeto a los derechos humanos, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron oculto entre su ropa interior y las piernas una bolsa de plástico que contenía una hierba verde y seca similar a la marihuana.

Enseguida, las uniformadas detuvieron a la mujer de 34 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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