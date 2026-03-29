Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto en posesión de bolsas de aparente marihuana, con un peso aproximado de cuatro kilogramos, y una réplica de arma de fuego en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos policiales realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Víctor Hernández Covarrubias y CJ Jiménez, en la colonia Francisco Villa, cuando observaron a dos personas a bordo de una camioneta color gris que manipulaban envoltorios como los utilizados para la distribución de narcóticos.

Al estar en presencia de un probable hecho delictivo, los uniformados se aproximaron a los probables implicados que, al notar la presencia policial, uno de ellos corrió del lugar para escapar y el otro intentó huir a bordo de la camioneta; sin embargo, metros más adelante lo interceptaron y le solicitaron bajar de la unidad.

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Después le realizaron una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual dentro del vehículo hallaron cuatro bolsas con cierre hermético con una hierba verde y seca con las características de la marihuana, con una cantidad aproximada de un kilogramo cada una y una réplica de arma de fuego.

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 46 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, en un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los años de 2002, 2004 y 2017 por el delito de robo en sus diferentes modalidades.

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