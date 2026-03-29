La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por la intensificación de vientos, con rachas fuertes, para esta noche en las demarcaciones: Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 18:20 y las 20:00 horas.

Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la noche del domingo 29/03/2026, en las demarcaciones: @Alc_Iztapalapa, Tláhuac y @XochimilcoAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LmiImUnUQ1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026

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Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

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