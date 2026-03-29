La alcaldía Benito Juárez, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) clausuró el establecimiento ‘Mamba Club’, ubicado en la calle de Mitla, colonia Narvarte, por organizar fiestas clandestinas que ponen en riesgo a los asistentes al no cumplir con las normas de protección civil.

“Vecinas y vecinos de Benito Juárez, nos encontramos en un inmueble ubicado en la calle de Mitla, colonia Narvarte en atención a varias quejas vecinales que nos informaron que viernes, sábado y domingo se hacían fiestas clandestinas. En coordinación con el Invea, la Dirección de Verificación, Protección Civil y Blindar BJ360° hicimos un operativo para imponer el estado de clausura en dicho inmueble. Siempre cumpliendo con la instrucción del alcalde que es orden y seguridad en la alcaldía Benito Juárez”, señaló Diego Montiel, director general Jurídico, Gobierno y Normatividad Urbana.

Previamente, se realizó una visita de verificación, pero personal de seguridad del establecimiento se negó a la ejecución de la misma, posteriormente, se realizó una segunda diligencia y al nuevamente negarse, se procedió a la clausura formal.

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Al momento de la colocación de los sellos, fueron desalojadas alrededor de 80 personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas; además, el negocio generaba ruido en exceso, lo cual representa un problema para los vecinos de la zona.

Vale la pena mencionar, que los propietarios del lugar en ningún momento mostraron la documentación que acredite la operación del mismo, lo cual representa un riesgo en materia de protección civil y atenta contra la sana convivencia.

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