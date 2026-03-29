Con cierres viales y accesos peatonales se desarrolló el Operativo Última Milla que implementó el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar la movilidad y accesos durante la reapertura del Estadio Banorte, y en el que participaron 10 mil elementos locales y federales. Al interior del recinto se registró la muerte de un aficionado en estado de ebriedad.

Minutos antes de las 07:00 de la noche, hora en que inició el encuentro entre las selecciones de México y Portugal, el estacionamiento y calles aledañas al recinto estaban abarrotadas de personas.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal del Gobierno capitalino pidieron a los visitantes que mostraran sus boletos, aunque algunos lograron acercarse hasta las inmediaciones del estadio sin contar con un acceso.

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La jefa de Gobierno vio y se emocionó con el partido de futbol desde la primera fila en el Zócalo. Foto: LUIS CAMACHO. EL UNIVERSAL

A las 15:00 horas, cuando se inició el servicio directo del Tren Ligero desde Tasqueña hasta el estadio, causó confusión entre los usuarios que se les pidiera mostrar su boleto de acceso al partido. Por momentos esto provocó tumultos antes de pasar los torniquetes.

El tiempo del recorrido directo a la estación Estadio Azteca fue de aproximadamente 10 minutos desde la terminal Tasqueña.

Los aficionados que utilizaron el servicio Park and Ride para llegar al estadio dividieron opiniones sobre la efectividad de utilizar las unidades de RTP.

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Los aficionados utilizaron el Metro y Tren Ligero, ya que en el Estadio Banorte no se habilitaron estacionamientos. Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

“Es un poco tedioso porque tuve que venir parado como una hora de Santa Fe para acá”, dijo Emiliano, uno de los usuarios.

“Hicimos como media hora desde Six Flags. Creo que el beneficio es que no hay que lidiar con el estacionamiento y, pues, vine sentada. No vi problema”, señaló Tamaris, otra usuaria.

Comerciantes informales sobre Calzada Tlalpan y Luis Murillo cerraron sus puestos cuatro horas antes del partido, ya que, dijeron, el Gobierno de la Ciudad les instruyó que ya no pueden vender.

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“Si es una pérdida tremenda. Pero nos dijeron que ya cerráramos, supongo que no quieren que vean que en México hay ambulantes, porque la economía del país está terrible”, dijo Pedro, quien ofertaba mochilas y cinturones.

Muere asistente

Al interior del estadio se registró la muerte de un hombre de 27 años. Según la SSC, el incidente ocurrió en la zona de palcos, cuando el aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, pero perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja y falleció. Informó, además, que detuvo a cuatro mujeres y siete hombres, entre ellos dos menores, por reventa.

Un joven de 27 años falleció al interior del Estadio Banorte, por lo que servicios periciales arribaron al recinto para levantar el cuerpo. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL

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cdm