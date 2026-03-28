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En el marco del dispositivo de seguridad implementado por el entre las selecciones de México y Portugal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () detuvieron a tres hombres señalados por presunta en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte, la detención se llevó a cabo sobre Viaducto Tlalpan, como parte del “”, donde personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizaba recorridos de vigilancia para inhibir conductas ilícitas antes y durante el encuentro.

Los detenidos, de 47, 53 y 58 años de edad, fueron ubicados cuando aparentemente ofrecían entradas a sobreprecio a aficionados que se dirigían al estadio. Tras ser interceptados por los uniformados, no pudieron acreditar la legalidad de la venta de los boletos que portaban.

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Luego de su aseguramiento, los tres hombres fueron trasladados ante el Juez Cívico, quien será el encargado de determinar la sanción correspondiente conforme a la normativa vigente en la capital.

Este tipo de acciones forman parte de los operativos que las autoridades capitalinas despliegan en eventos masivos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y evitar prácticas como la reventa, que afectan a los aficionados.

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vr

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