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El gobierno de la Ciudad de México reabrió este sábado la terminal Tasqueña del Tren Ligero tras someterse a un proceso de rehabilitación.
Desde julio del año pasado, la estación Tasqueña se sometió a obras de mejora, y el objetivo es ampliar su capacidad de traslado.
La amplitud que muestra en sus plataformas permite unir dos trenes simultáneamente para operar al mismo tiempo.
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Se estima que el proyecto tiene una inversión de 200 millones de pesos.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que el objetivo de los trabajos es aumentar la capacidad y el número de viajes que se realizan en el Tren Ligero y pasar de 110 mil a 230 mil diariamente.
Autoridades capitalinas aún no confirman si se mantendrá la apertura de la terminal de Tasqueña o solo fue reabierta este sábado para la movilidad de asistentes al partido México-Portugal.
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La infraestructura ya cuenta con nuevos torniquetes; sin embargo, aún hay presencia de maquinaria.
¿Cómo operará este sábado?
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que hoy a partir de las 15:00 horas se contará con traslado directo de Tasqueña al Estadio Banorte.
Y el servicio de Tasqueña a Xochimilco concluirá a las 23:30 horas y durante este horario no tendrá ascenso ni descenso de usuarios en la estación Estadio Azteca.
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ss/cr
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