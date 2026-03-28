Más Información

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo

Sheinbaum rechaza confrontación con Trump sobre el nombre del Golfo de México; presidente de EU imitó llamada telefónica

Sheinbaum rechaza confrontación con Trump sobre el nombre del Golfo de México; presidente de EU imitó llamada telefónica

Llegan a Cuba los veleros que salieron de México y desaparecieron en el camino; llevan ayuda humanitaria a la isla

Llegan a Cuba los veleros que salieron de México y desaparecieron en el camino; llevan ayuda humanitaria a la isla

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

Senado aprueba reforma contra acoso laboral hacia mujeres; busca erradicar discriminación, abuso de poder y hostigamiento

Senado aprueba reforma contra acoso laboral hacia mujeres; busca erradicar discriminación, abuso de poder y hostigamiento

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la mañana, tarde y noche de este sábado, en todas las demarcaciones de la .

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC da a conocer que se esperan que podrían alcanzar de 50 a 59 km/h, entre las 10:55 y las 22:00 horas.

Lee también

Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel y al 555683 2222 de la SGIRPC.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]