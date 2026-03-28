La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la mañana, tarde y noche de este sábado, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC da a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar de 50 a 59 km/h, entre las 10:55 y las 22:00 horas.

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Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel y al 555683 2222 de la SGIRPC.

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