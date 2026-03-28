A ocho meses de que la estación Tasqueña del Tren Ligero cerrara por obras de rehabilitación, este sábado abrirá sus puertas para el traslado de aficionados del partido México-Portugal y su llegada al Estadio Banorte, así como de ciudadanos que transiten hacia Xochimilco.

Durante un recorrido que realizó ayer EL UNIVERSAL se observó que continúan las pruebas de acoplamiento de dos trenes, entre ellos los nuevos que el Gobierno de la Ciudad de México adquirió este año y que ya arribaron procedentes de China.

También las pruebas fueron con unidades que se adquirieron en 2024 y que operaron con pasajeros a bordo.

Se prevé que este sábado se utilicen de esta manera, para incrementar el traslado de pasajeros, como parte de la estrategia de mejorar la movilidad por el partido México-Portugal. Con este mecanismo pasarán de 375 a 750 usuarios trasladados en un solo viaje, con trenes acoplados.

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que este sábado comenzarán a operar dos de los 17 trenes que adquirió el Gobierno capitalino y que durante esta semana incrementaron sus etapas de prueba.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que hoy a partir de las 15:00 horas se contará con traslado directo de Tasqueña al Estadio Banorte.

El servicio de Tasqueña a Xochimilco será de las 6:00 a las 23:30 horas; durante este horario no habrá ascenso ni descenso de usuarios en la estación Estadio Azteca.

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