En Semana Santa –específicamente la noche del Jueves Santo–, muchas personas acostumbran a hacer la llamada Visita de las 7 Casas, un recorrido por 7 templos para orar frente a la hostia sagrada, reflexionar y conmemorar los momentos más importantes previos a la Pasión de Cristo.

Con motivo de esta tradición, la agencia Turisteando Ando tendrá un recorrido temático por algunas de las iglesias más bonitas del Centro Histórico de la CDMX.

No es necesario ser religioso para ser parte de esta experiencia, pues también es una buena opción para conocer parte de la historia y bella arquitectura colonial de la ciudad.

¿Cómo será el tour de las 7 Casas en CDMX?

La Visita de las 7 Casas es un acto simbólico que busca ‘acompañar’ a Jesús en la noche previa a su condena y crucifixión.

Foto: Turisteando Ando

Cada una de las 7 paradas representa un pasaje bíblico: la oración en el Huerto de los Olivos; cuando es llevado ante Anás; la comparecencia ante Caifás y el Sanedrín; la presentación ante Poncio Pilato; el encuentro con el rey Herodes; el regreso con Poncio Pilato y la sentencia de muerte y la carga de la cruz hacia el Calvario.

Lee también: Qué ver y hacer el fin de semana en CDMX

En el caso del tour en CDMX, será guiado por la arqueóloga Aracely Avelino, quien irá contando sobre esta tradición –desde la época colonial hasta la actualidad–, mientras se visitan 7 de los templos más bonitos del Centro Histórico:

Templo de Jesús de Nazareth: anexo al Hospital de Jesús, fue construido entre los siglos XVI y XVIII. Es conocida por tener la primera portada de la actual Catedral Metropolitana, el mural ‘Apocalipsis’ de José Clemente Orozco y los restos de Hernán Cortés.

Templo de Nuestra Señora de Balvanera: originalmente perteneciente al Convento del Santo Niño Perdido, actualmente es la Catedral Maronita, una de las 24 iglesias que conforman el catolicismo. Su estilo mezcla el neoclásico con el barroco y cuenta con una torre cubierta de azulejos de Puebla.

Foto: Catedral de Porta Coeli

Templo de Porta Coeli: sede de la iglesia greco-melquita en México y la tercera catedral de CDMX . Construida en 1771 con un estilo neoclásico, destaca por sus interiores con murales y mosaicos de estilo bizantino.

. Construida en 1771 con un estilo neoclásico, destaca por sus interiores con murales y mosaicos de estilo bizantino. Templo de Santa Inés: parte del Exconvento de Santa Inés de Roma, fundado en 1600. Aunque su estilo arquitectónico era principalmente barroco, diversas inundaciones y terremotos provocaron restauraciones con detalles neoclásicos.

Sagrario Metropolitano: concluido en 1768 a un costado de la Catedral Metropolitana, es el sitio donde se resguarda el santísimo sacramento. Cuenta con una pinacoteca de 16 pinturas al óleo.

Templo de la Enseñanza: edificado entre 1772 y 1778, fue una escuela y convento para mujeres. Destaca por sus retablos dorados churriguerescos y antiguas pinturas.

La Profesa: conocido como el Templo de San Felipe Neri, tiene una fachada barroca del siglo XVIII. Dentro resguarda una biblioteca con más de 8,000 ejemplares antiguos y una de las colecciones de pinturas más grandes e importantes de México.

¿Cuándo será el tour de las 7 Casas en CDMX?

De acuerdo con la publicación de Facebook de la agencia Turisteando Ando, el tour de las 7 Casas en CDMX será el jueves 2 de abril en un par de horarios: 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Lee también: Qué ver en la experiencia inmersiva de la Fórmula 1

El punto de encuentro será la Plaza Primo de Verdad, justo en las esquina de la Avenida Pino Suárez y la calle República de El Salvador.

¿Cuánto cuesta ir al tour de las 7 Casas en CDMX?

El tour de las 7 Casas en CDMX tiene un costo de $150 pesos por persona. Incluye guía y entrada a los templos mencionados.

Para más información, manda Whatsapp al: (55) 6727 3803.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters