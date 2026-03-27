La temporada vacacional de Semana Santa está muy cerca y hay varios destinos no muy lejos de la CDMX para planear una escapada durante estos días.

Uno de ellos es Morelos, estado apodado ‘la primavera de México’ por su clima caluroso, exuberante naturaleza y variedad de parques acuáticos, ideales para refrescarse y pasar un buen rato entre amigos o familia.

Si estás buscando un lugar para darte un chapuzón, en Destinos te proponemos 5 de sus mejores balnearios.

Balneario Los Manantiales

A unas 2 horas y media en auto de la CDMX, enclavado en la Sierra de Huautla –justo en los límites con Guerrero–, el balneario Los Manantiales goza de un entorno exuberante y frescas aguas con una temperatura promedio de 28°C.

Fotos: Balneario Los Manantiales

Los paisajes son muy bonitos y muchas zonas del parque son de estilo rústico o completamente naturales, con pozas rodeadas de árboles y pequeñas cascadas de agua de manantial.

Además, cuenta con 3 albercas, un par de chapoteaderos para niños, restaurante y cabañas.

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Abre todos los días de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada general tiene un costo de $170 pesos por persona y $140 para niños de 3 a 11 años y adultos mayores.

Más información en el sitio web: losmanantiales.com.mx

Balneario Paraíso Aventura Las Huertas

Justo a un costado del balneario Los Manantiales se encuentra Paraíso Aventura Las Huertas, un parque natural con albercas llenas de agua templada que emerge de un borbollón.

Muchas de sus piscinas son de piedra, tienen cascadas y están escalonadas a través del terreno accidentado, aunque hay algunas más accesibles y poco profundas.

Foto: Sectur Morelos

También tiene restaurante, cabañas y bungalows para hospedaje, servicios de masajes y un bar.

Abre todos los días de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada cuesta $150 para mayores de 120 centímetros de estatura y $120 para personas de 90 y 119 centímetros de altura.

Más información en el sitio web: paraisoaventura.mx

Parque Acuático Ex Hacienda de Temixco

Al sur de Cuernavaca, en el centro de Temixco (a unas 2 horas de CDMX) se levanta la Ex Hacienda de Temixco, un importante centro agrícola e ingenio azucarero del siglo XVII –construido por órdenes de Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés– y que en la actualidad funciona como balneario.

Entre sus antiguos pasillos, arquerías y jardines encontrarás más de 20 albercas (con juegos para todas las edades), una piscina y un río con olas y diversos toboganes de distintos tamaños.

Foto: Sectur Morelos

Cuenta con canchas deportivas, áreas verdes y un restaurante/bar.

Abre todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un precio de $480 pesos por adulto y $320 para adultos mayores y niños de entre 95 y 125 centímetros de estatura.

Consulta más información en el sitio web: temixcoacuatico.com

Balneario Los Amates

Hacia el sur de Morelos, muy cerca del centro de Puente de Ixtla (a menos de 2 horas y media de la CDMX), el balneario Los Amates goza de una privilegiada ubicación: a un costado del río Tembembe y en un entorno donde abundan los árboles que le dan nombre.

Su ambiente suele ser un poco más relajado debido a que es un parque acuático pequeño con un chapoteadero y 4 albercas de aguas frescas y cristalinas.

Foto: Sectur Morelos

Como atractivos y servicios adicionales tiene una tirolesa, cancha de futbol, área de camping, restaurante y habitaciones sencillas para hospedaje.

Abre todos los días de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

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La entrada tiene un costo de $120 pesos por adulto y $100 para adultos mayores y niños con estatura de 90 a 130 centímetros

Para más información, llama al teléfono: (751) 344 0070.

Balneario Santa Isabel

A las afueras de Tlaltizapán (a 2 horas y media de la CDMX), en un ambiente rural, de mucha vegetación y con un montón de manantiales, el balneario Santa Isabel es otra gran opción para refrescarse en medio de un entorno exuberante.

Aunque hay varias piscinas para adultos y niños, su principal atractivo son las pozas con agua de manantial (con tonalidades esmeralda y turquesa), algunas de las cuales tienen pequeñas cascadas y toboganes rústicos.

Foto: Balneario Santa Isabel

También es posible recorrer sus senderos y puentes colgantes, lanzarse de una tirolesa, jugar gotcha, cocinar en alguno de sus asadores, comer en su restaurante o quedarte a dormir en sus cabañas.

Abre diariamente de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $180 pesos para mayores de 126 centímetros de altura, $150 para personas de 90 a 125 centímetros de estatura y adultos mayores.

Más información al Whatsapp: (734) 116 2098.

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