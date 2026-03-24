¿Qué hacer en el ‘pueblo con encanto’ de Zinacantepec?

Desde 2015, Zinacantepec fue nombrado como ‘pueblo con encanto’, un programa de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México que, similar a los pueblos mágicos, busca destacar localidades con vocación y/o potencial turístico gracias a atractivos históricos, culturales, naturales y/o gastronómicos.

Por su cercanía con la CDMX, es un destino ideal para un viaje de ida y vuelta, así que en Destinos te contamos qué puedes ver, hacer e incluso comer.

¿Dónde está Zinacantepec?

Zinacantepec se encuentra en el ‘corazón’ del Estado de México y forma parte de la Zona Metropolitana de Toluca, pues se encuentra a unos 20 minutos en auto de la capital mexiquense.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Aunque cuenta con una gran mancha urbana, tanto al norte como al sur hay bosques y montañas, específicamente en el Parque Estatal Sierra Morelos y en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca.

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Desde la CDMX es un trayecto de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, aunque depende del tráfico.

¿Cómo llegar al ‘pueblo con encanto’ de Zinacantepec?

La forma más sencilla de llegar a Zinacantepec desde CDMX es a través del Tren El Insurgente (o Tren Interurbano), inaugurado completamente en febrero pasado.

Estando en la capital de México, se puede abordar en las estaciones Observatorio (con conexión a la línea 1 del Metro), Vasco de Quiroga o Santa Fe. El tiempo del recorrido hasta Zinacantepec es de entre 40 y 60 minutos.

Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

El costo del trayecto depende de la estación donde subas: si es en Vasco de Quiroga o Santa Fe son $90 pesos por persona, mientras que en Observatorio son $100.

Toma en cuenta que el pago se realiza de 2 maneras: en taquillas adquiriendo un boleto o con la Tarjeta de Movilidad Integrada (la misma que se utiliza para el Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Tren Ligero, Ecobici y Trolebús).

¿Qué hacer en el ‘pueblo con encanto’ de Zinacantepec?

Apenas bajes de la estación Zinacantepec del Tren El Insurgente puedes comenzar la ruta turística en el Parque Alameda 2000. Aunque no forma parte del municipio, su cercanía con la terminal lo hace un atractivo infaltable.

Foto: Museo de Antropología e Historia del Estado de México

Ahí se encuentra la Cineteca Mexiquense, donde se proyectan películas estatales, nacionales y extranjeras; el Museo de Antropología e Historia del Estado de México –diseñado por Pedro Ramírez Vázquez– y su gran colección de piezas prehispánicas encontradas en la entidad; el Museo de Culturas Populares con artesanías típicas del estado; el Museo de Numismática del Estado de México y sus más de 2,200 monedas históricas y el Museo de Arte Moderno, donde destaca la ‘Columna de Orión’ de Sebastián, ‘Periplo Plástico’ de Leopoldo Flores y el ‘Lecho del Universo’ de Luis Nishizawa.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Ya en el centro de Zinacantepec (a unos 10 minutos de la estación del tren), un imperdible es el Museo Virreinal, dentro de un lo que fuera un convento franciscano en el siglo XVI. Dentro hay cuadros antiguos, una biblioteca con más de 4,500 libros de época, un retablo de San Miguel Arcángel atribuido al pintor Juan de Montaño y la ‘joya de la corona’: la pila bautismal más grande de América Latina, labrada en piedra al estilo tequitqui.

Del periodo colonial también sobreviven las exhaciendas de Santa Cruz de los Patos (de 1532) y de Tejalpa (de 1625). Se encuentran en buen estado de conservación ya que la primera funciona como la sede del Colegio Mexiquense y la segunda es un salón de eventos. De vez en cuando, la Dirección de Turismo de Zinacantepec organiza visitas guiadas.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Al sur del pueblo (a 1 hora y media en auto) se encuentra el Nevado de Toluca, el principal atractivo turístico de la región. Se trata de la cuarta montaña más alta de México (a casi 4,700 metros sobre el nivel del mar), conocida por su ‘fácil’ accesibilidad, sus paisajes nevados y por las 2 lagunas (del sol y de la luna) en su cráter, donde se han encontrado vestigios prehispánicos.

Considera que el acceso al Nevado de Toluca tiene un precio aproximado de $58 pesos por persona y puede cerrar dependiendo de las condiciones climatológicas. Actualmente no está recibiendo visitantes hasta nuevo aviso.

¿Dónde comer en el ‘pueblo con encanto’ de Zinacantepec?

Por alguna razón, Zinacantepec es conocido como el ‘corazón marisquero’ del Estado de México, así que en tu visita debes comer en alguno de sus establecimientos especializados en comida de mar.

Por cierto: la mayoría de ellos se encuentran sobre la Calzada López Mateos, a unos 10 minutos del centro del pueblo.

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Uno de los restaurantes más emblemáticos es Barco de Alvarados. Tiene más de 30 años en servicio y ofrece una amplia carta con bebidas, pescados y mariscos frescos. Llama la atención que su exterior e interior están tematizados con elementos de marinería.

Foto: Barco de Alvarados

También están los restaurantes Piel Canela con platillos de la gastronomía mexicana o La Mitotera, una especie de palapa playera donde también se sirven especialidades marinas.

Por cierto: cada año, el centro de Zinacantepec se ‘enfiesta’ con la Feria del Taco, un evento tradicional con música en vivo, espectáculos, artesanías y muchas variedades de este platillo: al pastor, longaniza, suadero y hasta exóticos de jabalí o alacrán.

En 2026 se celebrará del viernes 27 al domingo 29 de marzo. La entrada es gratuita.

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