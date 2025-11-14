Ayer arrancó en Pachuca la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, evento que busca promover la riqueza artesanal, gastronómica, histórica, cultural y turística de los destinos mexicanos con ese distintivo

Actualmente, no hay estado, a excepción de la CDMX, que no cuente con, al menos, un pueblo mágico

Incluso hay entidades que ostentan el récord absoluto con 12 cada una. ¿Sabes cuáles son?

¿Qué es el programa Pueblos Mágicos?

Creado por la Secretaría de Turismo federal el 5 de octubre de 2001, el programa Pueblos Mágicos nació para “contribuir a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros”, se menciona en la página oficial de la dependencia.

Foto: Sectur México

Asimismo, define a un pueblo mágico como una “localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad y magia que emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico”.

El primero en la historia fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo y tras los más recientes nombramientos en 2023, la lista se ensanchó a un total de 177 pueblos mágicos en México.

Hasta el momento, el estado con menos pueblos mágicos es Colima: solo uno (Comala). Del otro extremo, los que más tienen son Jalisco, Puebla y Estado de México con 12 cada uno.

Estado de México y sus pueblos mágicos

El Estado de México es una de las entidades con mejor ‘distribución’ de pueblos mágicos en su territorio, pues los hay en el sur, el oriente, el centro, norte y occidente.

Foto: Sectur México

El primero de ellos fue Tepotzotlán (el más cercano a la CDMX) y paulatinamente llegaron los nombramientos de Valle de Bravo, Villa del Carbón, Tonatico, San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Metepec, Malinalco, Ixtapan de la Sal, El Oro y Aculco.

Otumba y Jilotepec son los más recientes, pues se incorporaron en 2023.

Puebla y sus pueblos mágicos

El estado de Puebla es un caso particular, pues una sola de sus regiones ‘acapara’ la mayoría de pueblos mágicos. Y es que la Sierra Norte cuenta con 9 de sus 12 destinos en el programa.

Foto: Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla

En esa región montañosa y boscosa está Cuetzalan (el primero del estado y uno de los primeros en el país), Xicotepec, Zacatlán, Chignahuapan, Tetela, Tlatlauquitepec, Teziutlán, Pahuatlán y Huauchinango.

El resto se encuentran muy cerca de la ciudad de Puebla: Huejotzingo, Cholula y Atlixco.

Jalisco y sus pueblos mágicos

Al occidente de México, Jalisco, el estado ‘cuna’ del tequila y el mariachi comparte el récord con Puebla y el Estado de México.

Foto: Secturjal

Los pueblos mágicos jaliscienses están bien repartidos por todo su territorio (a excepción del norte y la costa). Tapalpa fue el primero de estos en 2002.

Después vinieron Tequila, Tlaquepaque (uno de los más poblados en México con cerca de 700,000 habitantes), Talpa, Mascota, San Sebastián del Oeste, Lagos de Moreno, Ajijic y Mazamitla.

En 2023, se unieron al programa, Cocula, Temacapulín (el menos poblado con sólo 269 habitantes) y Sayula.

