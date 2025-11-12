El frío llegó y, por ello, a muchos se nos antoja una escapada al bosque de un pueblo mágico y disfrutar de la experiencia de pasar una noche en una cabaña con chimenea.

En Puebla, en las faldas de las montañas y a orillas de un lago, te proponemos descansar en las cabañas Tzahuinco, un pequeño pero coqueto complejo en el bosque.

¿En qué parte de Puebla están las cabañas Tzahuinco?

Cabañas Tzahuinco están en el pueblo mágico de Huauchinango, a unos 30 minutos en auto del centro, muy cerca de los límites con Hidalgo y Veracruz.

Foto: Cabañas Tzahuinco

Este pueblo forma parte de la Sierra Norte de Puebla, con abruptas montañas cubiertas de espesos bosques (donde regularmente llueve y hay neblina), numerosos ríos, lagunas y presas.

Las cabañas están en la orilla de la presa Tenango que, junto con los embalses de Necaxa y Nexapa, son los 3 cuerpos de agua más grandes de la cuenca del río Necaxa.

Desde la CDMX y Puebla son unas 3 horas en auto, aproximadamente.

¿Cómo son las cabañas Tzahuinco?

Tzahuinco ofrece 5 cabañas de estilo rústico y de madera, construidas en una pequeña colina al borde de la presa.

Foto: Cabañas Tzahuinco

La más pequeña es Xicotepec. Recibe hasta 4 huéspedes y está equipada con SmartTV, wifi, baño completo con agua caliente, tina de baño con agua templada, chimenea y balcón.

Las demás tienen una capacidad máxima de 6 personas, aunque hay algunas diferencias entre sí: Huauchinango y Tzahuinco ofrecen las mismas amenidades anteriores, además de cafetera y microondas; Tenango tiene un par de baños completos y Necaxa es la más solicitada por su balcón panorámico con vista directa a la presa.

Foto: Cabañas Tzahuinco

¿Qué hacer en las cabañas Tzahuinco?

Además de disfrutar de las vistas y amenidades de tu cabaña, Tzahuinco ofrece varias experiencias.

Al amanecer, solicita un paseo en kayak en la presa Tenango para disfrutar de la tranquilidad y las postales de tonos dorados y naranjas. También se pueden organizar paseos en lancha.

Si buscas ‘pueblear’, la mejor opción es el paseo a caballo por senderos rústicos y por las calles del pueblo de Tenango de las Flores.

Foto: Cabañas Tzahuinco

Para una mayor inmersión en la cultura y artesanías de Puebla, no te pierdas el taller de barro, en el que un artesano te guiará para moldear piezas únicas con tu propio estilo.

¿Cuánto cuesta una noche en las cabañas Tzahuinco?

El costo por una noche para 2 personas en las cabañas Tzahuinco de Puebla varía dependiendo la opción a elegir: Tzahuinco y Xicotepec tienen una tarifa de $2,500 pesos, mientras que en Necaxa, Tenango y Huauchinango es de $3,000 pesos.

Las actividades van desde los $150 pesos por persona para los paseos en lancha hasta los $1,200 pesos por pareja en la expedición a caballo.

Para más información, manda Whatsapp al: (764) 130 1730.

