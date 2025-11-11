¿Cuándo será la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?

Los pueblos mágicos de Tlalpujahua y Chignahuapan son conocidos como los ‘pueblos de la eterna Navidad’, pues en ellos se producen, de manera 100% artesanal, millones de esferas de Navidad.

A la espera de esta fecha tan especial, estos destinos organizan su propia feria, en la que hay expoventa de artesanías, espectáculos, desfiles, conciertos y otras experiencias de temporada.

La de Tlalpujahua ya comenzó hace algunas semanas y ya está por iniciar la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan, un evento imperdible. Te contamos los detalles.

¿Dónde está el pueblo mágico de Chignahuapan?

Chignahuapan es uno de los pueblos mágicos de la Sierra Norte de Puebla, a poco más de 2 horas de la capital del estado y a menos de 3 horas de la CDMX.

Foto: Gobierno Municipal de Chignahuapan

Por cierto: la Feria del Árbol y la Esfera se instalará en el campo de béisbol, también conocido como recinto ferial, a unos 5 minutos en auto de la plaza principal.

¿Qué ver en la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?

El principal atractivo de la Feria del Árbol y la Esfera de Chignahuapan es un pabellón que reúne a más de 200 artesanos, quienes elaboran a mano decoraciones de Navidad, especialmente esferas de vidrio soplado.

También contará con más de 20 juegos mecánicos infantiles, familiares y extremos; zonas gastronómicas y artesanales y un escenario en el que se presentarán artistas como Kumbia Kings, Tito Double P, El Malilla, Gloria Trevi, Luis R. Conriquez, los Invasores de Nuevo León y más.

Foto: Gobierno Municipal de Chignahuapan

Como atractivos adicionales, en la plaza principal del pueblo mágico de Chignahuapan, a un costado del colorido kiosco mudéjar, se instaló el árbol de Navidad más grande de México (con 68 metros de altura) y una esfera monumental de 12 metros de altura y más de 70,000 luces.

Este año es posible subir al árbol, ya que se inauguró un mirador panorámico casi en la cima del mismo.

Foto: Gobierno Municipal de Chignahuapan

Desde ahí arriba tendrás oportunidad de explorar sus entrañas decoradas con un montón de elementos alusivos a la Navidad y ver todo el pueblo, ya sea de día, al atardecer o de noche.

¿Cuánto cuesta entrar a la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?

La entrada a la Feria del Árbol y la Esfera del pueblo mágico de Chignahuapan tiene un costo de $100 pesos por persona. Incluye acceso ilimitado a juegos mecánicos, atracciones y conciertos en zona general (habrá boletos con precios más elevados, dependiendo del tipo de asiento).

El acceso al mirador del árbol monumental es de $200 pesos por persona.

Foto: Gobierno Municipal de Chignahuapan

Boletos disponibles en las oficinas de turismo municipal de los pueblos mágicos de Chignahuapan y Zacatlán y en la página de Hercaticket.

¿Cuándo será la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?

¿Listo para lanzarte al pueblo mágico de Chignahuapan y contagiarte del espíritu navideño? Organiza tu viaje, porque la Feria del Árbol y la Esfera será del viernes 21 al domingo 30 de noviembre.

Considera que entre semana abrirá desde las 4:00 p.m. y los fines de semana a partir de las 12:00 p.m. El cierre se hará a la 1:00 a.m.

