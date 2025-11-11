¿Cuándo será la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?

Más Información
El cemento, receptor de dióxido de carbono; esto dice la investigación entre Cemex y el Tec de Monterrey
Los pueblos mágicos de Tlalpujahua y Chignahuapan son conocidos como los ‘pueblos de la eterna Navidad’, pues en ellos se producen, de manera 100% artesanal, millones de esferas de Navidad.
A la espera de esta fecha tan especial, estos destinos organizan su propia feria, en la que hay expoventa de artesanías, espectáculos, desfiles, conciertos y otras experiencias de temporada.
La de Tlalpujahua ya comenzó hace algunas semanas y ya está por iniciar la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan, un evento imperdible. Te contamos los detalles.
¿Dónde está el pueblo mágico de Chignahuapan?
Chignahuapan es uno de los pueblos mágicos de la Sierra Norte de Puebla, a poco más de 2 horas de la capital del estado y a menos de 3 horas de la CDMX.
Por cierto: la Feria del Árbol y la Esfera se instalará en el campo de béisbol, también conocido como recinto ferial, a unos 5 minutos en auto de la plaza principal.
¿Qué ver en la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?
El principal atractivo de la Feria del Árbol y la Esfera de Chignahuapan es un pabellón que reúne a más de 200 artesanos, quienes elaboran a mano decoraciones de Navidad, especialmente esferas de vidrio soplado.
También contará con más de 20 juegos mecánicos infantiles, familiares y extremos; zonas gastronómicas y artesanales y un escenario en el que se presentarán artistas como Kumbia Kings, Tito Double P, El Malilla, Gloria Trevi, Luis R. Conriquez, los Invasores de Nuevo León y más.
Como atractivos adicionales, en la plaza principal del pueblo mágico de Chignahuapan, a un costado del colorido kiosco mudéjar, se instaló el árbol de Navidad más grande de México (con 68 metros de altura) y una esfera monumental de 12 metros de altura y más de 70,000 luces.
Este año es posible subir al árbol, ya que se inauguró un mirador panorámico casi en la cima del mismo.
Desde ahí arriba tendrás oportunidad de explorar sus entrañas decoradas con un montón de elementos alusivos a la Navidad y ver todo el pueblo, ya sea de día, al atardecer o de noche.
¿Cuánto cuesta entrar a la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?
La entrada a la Feria del Árbol y la Esfera del pueblo mágico de Chignahuapan tiene un costo de $100 pesos por persona. Incluye acceso ilimitado a juegos mecánicos, atracciones y conciertos en zona general (habrá boletos con precios más elevados, dependiendo del tipo de asiento).
El acceso al mirador del árbol monumental es de $200 pesos por persona.
Boletos disponibles en las oficinas de turismo municipal de los pueblos mágicos de Chignahuapan y Zacatlán y en la página de Hercaticket.
¿Cuándo será la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?
¿Listo para lanzarte al pueblo mágico de Chignahuapan y contagiarte del espíritu navideño? Organiza tu viaje, porque la Feria del Árbol y la Esfera será del viernes 21 al domingo 30 de noviembre.
Considera que entre semana abrirá desde las 4:00 p.m. y los fines de semana a partir de las 12:00 p.m. El cierre se hará a la 1:00 a.m.
