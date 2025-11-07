El Brilla Fest es uno de los festivales navideños más famosos de Puebla. Como cada año, su sede es el pueblo mágico de Atlixco.

En 2025 no podría faltar el Gran Desfile Nikolaus, con más de 60 actores, bailarines, carros alegóricos iluminados y escenarios inmersivos para arrancar la temporada decembrina.

El Brilla Fest 2025 contagia del espíritu de la Navidad a todas las familias. Foto: Brilla Fest

¿Qué es el Brilla Fest y qué atractivos habrá en 2025?

Brilla Fest es un festival navideño de luces, colores y espectáculos. Este año también se llevavará a cabo en Xtremo Parque.

El recorrido ofrecerá una experiencia multisensorial con diferentes atracciones:

El Castillo de Nikolaus: una estructura luminosa, icónica desde ediciones pasadas.

El Expreso de Nikolaus: un tren que recorre el parque entre iluminaciones, villancicos y escenarios festivos.

El Puente de los Enamorados: donde los visitantes pueden dejar su huella de amor bajo un cielo iluminado.

La Casa de las Galletas: una parada obligada para quienes disfrutan de tomarse fotos en spots navideños

Y, por supuesto, tienes que presenciar El Gran Desfile Nikolaus, un espectáculo de carros alegóricos, personajes mágicos y música en vivo, donde la historia de Navidad se narra de manera divertida.

El Gran Desfile Nikolaus es un espectáculo lleno de carrozas gigantes, personajes mágicos y música en vivo. Foto: Brilla Fest

¿Cuándo es el Brilla Fest 2025?

¡Toma nota! El Brilla Fest 2025 inicia el 14 de noviembre y concluye el 3 de enero de 2026. tendrá acceso todos los fines de semana y en temporada vacacional.

Abrirá de viernes a domingo 17:30 a 23:00 horas. Se recomienda llegar con anticipación para ver las funciones y el desfile.

Xtremo Parque se encuentra en el Aerodromo de Atlixco, en La Trinidad Tepango, Atlixco, Puebla.

¿Cuánto cuesta la entrada a Brilla Fest 2025?

Hay varios tipos de entradas:

General ($242): incluye acceso al parque para disfrutar las áreas iluminadas, decoraciones y zonas temáticas, pero sin el show principal.

Clásico ($544.50): incluye entrada al parque, acceso a la Casa de las Galletas y un lugar en gradas para disfrutar del Gran Desfile de Nikolaus.

Especial ($752.50): ofrece los mismos beneficios del boleto Clásico, más el acceso al Túnel Giratorio, al Bosque Encantado 3D y un recorrido en el Tren de Nikolaus.

VIP ($1,320): ofrece una experiencia completa con acceso preferencial al desfile, entrada a la experiencia Magia en el Aire, show de la Brilla Band, visita al Puente de los Enamorados, copa de vino en la zona VIP, además de todos los beneficios del boleto especial.

Los boletos están a la venta en Ticketmaster.

El Brilla Fest se llevará a cabo del 14 de noviembre al 3 de enero. Foto: Brilla Fest

¿Qué tomar en cuenta para ir al Brilla Fest 2025?

Habrá una zona gastronómica con platillos típicos, postres y bebidas. El consumo tiene costo adicional.

Para comprar dentro del evento se solicitará una pulsera Cashless. Se pueden adquirir en los quioscos del parque.

Lleva ropa abrigadora y cómoda.

Carga tu celular o lleva una cámara con batería para tomar muchas fotos.

Llega temprano para participar en las actividades de principio a fin.

Por motivos de seguridad, el evento no es pet friendly. Solo se permite el acceso de perros de asistencia.

Atlixco, un pueblo mágico reconocido por su encanto y tradición, vuelve a brillar con este festival que, año tras año, convierte la temporada decembrina en una divertida experiencia.

