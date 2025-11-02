El próximo 15 de noviembre, Aztlán Feria de Chapultepec abrirá sus puertas a Gotham City Circus, una experiencia inmersiva y gastronómica que promete sumergir a los asistentes al mundo de El Joker.

Inspirada en la estética del circo clásico y el estilo villain-core, transformará este recinto de Chapultepec en una versión nocturna de Ciudad Gótica.

Disfruta un recorrido lleno de luces, música, arte, comida y diversión en la experiencia Gotham City Circus. Foto: Gobierno CDMX

¿Cómo será la experiencia Gotham City Circus de Parque Aztlán?

Gotham City Circus será una experiencia inmersiva con su dosis de entretenimiento en vivo y gastronomía temática en un ambiente donde los personajes del universo DC se apoderarán de CDMX.

Habrá espectáculos y actividades alusivas a El Joker: desde actos circenses, zonas fotográficas ambientadas, juegos de destreza y una sala 360° con proyecciones.

Y como los villanos también necesitan alimentarse, en la zona gastronómica del parque Aztlán podrás disfrutar de platillos y cocteles con colores vibrantes y presentaciones extravagantes.

Además, Gotham City Circus contará tendrá música en vivo y mercancía del universo de Batman, por eres coleccionista o solo quieres llevarte un recuerdo.

Organizado por Nice Like That y Aztlán Feria de Chapultepec, Gotham City Circus busca reinventar la manera de vivir una noche temática entre luces, risas y locura.

El próximo 15 de noviembre, Aztlán Parque Urbano abre sus puertas a Gotham City Circus. Foto: Gobierno CDMX

¿Cuánto cuesta la entrada a Gotham City Circus?

Para entrar a esta experiencia inmersiva hay varios tipos de boletos y se encuentran a la venta en el sitio https://gotham-city-circus-presented-by-gotham-city-midnight.boletia.com/:

General Access: $500 (más cargos). Incluye el acceso a las actividades principales, juegos y actos circenses.

Regular: $700 (más cargos). Incluye lo anterior, más una experiencia 360° y una bebida de cortesía.

Ringmaster: $1,300 (más cargos). Entrada preferencial a la experiencia más acceso al área lounge, bebida y carta especial de El Joker.

VIP Clown Prince: $2,100 (más cargos). Incluye todos los beneficios anteriores más un platillo y un coctel.

La experiencia estará disponible desde el próximo 15 de noviembre; comenzará a las 18:00 horas y finalizará a la medianoche.

Dirección: el parque de diversiones Aztlán Feria de Chapultepec se encuentra en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, sobre Avenida de los Compositores.

La estación más cercana del Metro es Constituyentes de la Línea 7; desde ahí, debes caminar unos 15 minutos.

Gotham City Circus transformará al Bosque de Chapultepec en Ciudad Gótica. Foto: Gobierno CDMX

