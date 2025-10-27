Una manera artística y creativa para celebrar Día de Muertos es 'Xantolo: Festival de Calaveras 2025'. Si no quieres salir de la Ciudad de México para disfrutar esta fecha, en Destinos te contamos qué actividades tendrá este evento.

'Xantolo: Festival de Calaveras 2025' es un evento gratuito con actividades culturales y artísticas. Foto: Instagram @casa_snowapplemx

Leer también Noche Calabaza, el tour paranormal en los Estudios Churubusco

¿Cómo es el 'Xantolo: Festival de Calaveras 2025'?

Tomando como inspiración la celebración prehispánica más famosa de la Huasteca, conocida como Xantolo o “fiesta de todos los difuntos”, la Ciudad de México recibe su tradición y la adapta a una experiencia artística y sensorial.

Por segunda ocasión, este festival llega a la capital con el objetivo de celebrar y 'jugar' con el concepto de la muerte pero no desde la ausencia, sino desde su regreso.

De acuerdo con los organizadores, 'Xantolo: Festival de Calaveras 2025' se basa en la idea de que los espíritus caminan entre nosotros, mientras la memoria se convierte en música y el arte convoca al inframundo.

Así, este festival cultural y artístico invita al público a disfrutar de comparsas, música en vivo, talleres, instalaciones, performances y, por supuesto, de las tradicionales ofrendas que dan vida a la temporada.

La segunda edición del 'Xantolo: Festival de Calaveras 2025' se realizará en el corazón de Coyoacán. Foto: Página oficial de Instagram @casa_snowapplemx

¿Cuál es el itinerario de 'Xantolo Festival de Calaveras 2025'?

Aunque los horarios exactos de las actividades no se han confirmado, se sabe que 'Xantolo: Festival de Calaveras 2025' reunirá a diversos artistas, músicos y creativos, quienes pondrán el ambiente para celebrar el Día de Muertos.

Durante 3 días consecutivos contará con la participación de agrupaciones como:

Mexicana Hermosa, mariachi femenino.

Que Siempre Sí, grupo de son jarocho.

Xochicanela, ensamble de son huasteco.

Sandunga, propuesta de música electrónica con raíces mexicanas.

Además de aventarte un bailecito, el festival reunirá creadores y colectivos que explorarán la relación entre la vida, la muerte y la expresión artística, como:

Alina Kiliwa, rotulista y artista del lettering.

Dora Bartiloti, creadora multimedia.

Rosa Landabur, artista escénica.

Colectivo Nephilas, especializado en performance y movimiento corporal.

Literata, proyecto enfocado en literatura y poesía contemporánea.

Con esta combinación de talento y manifestaciones creativas, el evento se ha propuesto crear una experiencia donde la música, la palabra y el arte convivan en un espacio para honrar a quienes partieron al otro mundo.

En 'Xantolo: Festival de Calaveras 2025' habrá baile, música, recorridos en ofrendas y más. Foto: Instagram @casa_snowapplemx

¿Dónde y cuándo será el 'Xantolo Festival de Calaveras 2025'?

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, 'Xantolo: Festival de Calaveras 2025' se llevará a cabo en el corazón de Coyoacán, uno de los barrios más emblemáticos y llenos de historia en la CDMX.

La cita es en Casa Snowapple, espacio que se distingue por ser un centro de residencias artísticas internacionales. Este lugar promueve la inclusión, la libertad creativa y la igualdad de género mediante el arte.

Dirección: C. Tres Cruces 83, Santa Catarina, Coyoacán, CDMX.

Durante Día de Muertos, Casa Snowapple abrirá sus puertas gratis.

'Xantolo: Festival de Calaveras 2025' se realizará en Casa Snowapple, un espacio de arte, memoria y comunidad. Foto: Instagram @casa_snowapplemx

Leer también Día de Muertos en Xochimilco: así es el Sendero de las Almas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters