Cerca de la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba, el parque temático y ecoturístico Volcanic Park prepara un evento especial de Día de Muertos: Catrilandia.

Además de sus atracciones y actividades ‘comunes’, esta experiencia incluye escenarios decorados, altares, recorridos especiales y hasta una nueva zona iluminada.

¿Dónde está el parque Volcanic Park?

El parque Volcanic Park está en la localidad de San Juan Arcos Ojo de Agua, muy cerca de Ciudad Serdán, en Puebla.

Fotos: Volcanic Park

Desde la capital poblana son unas 2 horas en auto, mientras que de la Ciudad de México son aproximadamente 3 horas y media.

Lee también: Cuándo es el espectáculo Los Tres Lamentos de La Llorona en CDMX

¿Cómo es el parque Volcanic Park?

Volcanic Park cuenta con varias actividades y atracciones, divididas en distintas zonas.

En el Área Extrema encuentras 3 tirolesas (algunas pasan arriba de un lago, réplicas de volcanes e incluso figuras animatrónicas), un muro de escalar, un puente tibetano y un circuito de habilidades y destrezas.

Foto: Volcanic Park

Si eres fan de la velocidad, no te pierdas la pista de go karts, crazy karts (más pequeños) y dino karts tematizados como pequeños dinosaurios.

En la zona Parque Mágico de los Volcanes, una de las más grandes de Volcanic Park, hay un río artificial que puedes navegar en lancha o kayak, un cine acuático 3D, un tobogán de montaña, un eurobungee, un museo y barco pirata.

Fotos: Volcanic Park

También puedes adentrarte en su laberinto estilo inglés, convivir con animales en su granja o entrar al Castillo de las Aves, donde puedes ver volar e incluso alimentar a distintas especies.

¿Qué habrá en el parque Volcanic Park en Día de Muertos?

En Día de Muertos, Volcanic Park organiza el festival Catrilandia, un evento nocturno familiar con varios escenarios iluminados de temporada.

Encontrarás el Gran Altar Prehispánico, un homenaje a los muertos con una ofrenda monumental; el sendero El Bosque del Charro Negro en el que se relata su leyenda; y el Bosque del Terror, una especie de casa embrujada al aire libre con personajes tenebrosos que te espantarán.

Fotos: Volcanic Park

El Castillo de las Aves se convertirá en el Castillo de las Brujas, custodiado por estas mujeres siniestras.

Además, habrá recorridos por la Hacienda Interactiva Encantada, el barco pirata iluminado y por una recreación de un enorme panteón con luces de color neón y calaveras gigantes.

Si no quieres caminar tanto, estará la opción de subir al Tren de Catrilandia, que te llevará a conocer cada una de las atracciones de Día de Muertos.

Foto: Volcanic Park

Como complemento a la experiencia, el evento incluye entrada a Ilumidino, un recorrido temático por el bosque en el que hay réplicas animatrónicas de dinosaurios y dragones.

Lee también: Celebra Día de Muertos en el Festival de las Almas 2025 del Edomex

Considera que Catrilandia estará disponible del 18 de octubre al 2 de noviembre, de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.

¿Cuánto cuesta la entrada al parque Volcanic Park?

Volcanic Park cuenta con un paquete que incluye la entrada al parque (y sus atracciones), el festival Catrilandia y la zona de Ilumidino. El costo es de $460 pesos por persona.

Fotos: Volcanic Park

Si solo acudes por la experiencia de Día de Muertos, el precio es de $150 por persona. Incluye acceso a Ilumidino.

Más información en la página web: volcanicpark.com.mx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters