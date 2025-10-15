Más Información

Han pasado más de 2 meses desde el fallecimiento del legendario cantante y estrella del heavy metal , y los homenajes no han cesado.

Hace pocos días se reveló uno muy especial en vísperas de para honrar al llamado ‘Príncipe de las Tinieblas’.

Una granja creó un gigantesco mural elaborado completamente de calabazas que muestra la figura del exvocalista de Black Sabbath. ¿Te imaginas dónde es?

¿Cómo es el mural de calabazas de Ozzy Osbourne?

Desde hace 7 años, durante la temporada de Halloween, la granja Sunnyfields Farm ha montando una especie de pirámide sobre la que se elaboran murales monumentales elaborados con miles de calabazas y calabacines.

Foto: Sunnyfields Farm
Han tenido diseños de Beetlejuice, El extraño mundo de Jack (poseedor del Récord Guinness al mural de cucurbitáceas más grande del mundo), el oso Paddington (en memoria a la Reina Isabel II) y hasta una calabaza con un cubrebocas durante la pandemia.

En 2025, tras la muerte de Ozzy Osbourne, la mayoría de usuarios de redes sociales pedían que el mural fuera dedicado al intérprete de Paranoid. La granja aceptó rápidamente.

Foto: Sunnyfields Farm
Se utilizaron 10,000 calabazas y calabacines, muchas de las cuales fueron pintadas de blanco o negro para mostrar a Ozzy sonriente, con sus emblemáticos lentes redondos, crucifijo y 3 murciélagos volando a un costado.

El mural del ‘Príncipe de las Tinieblas’ forma parte del festival de temporada Pumpkin Time, que incluye otras atracciones como un sendero de calabazas iluminado, 6 habitaciones inmersivas con decoración alusiva a Halloween, photo opportunities, recolección de calabazas, presentaciones nocturnas de DJ y una zona gastronómica.

¿Dónde está el mural de calabazas de Ozzy Osbourne?

El mural de calabazas de Ozzy Osbourne está en Sunnyfields Farm, una granja de Inglaterra, aunque un poco lejos de su natal Birmingham.

Fotos: Sunnyfields Farm
Se encuentra en la localidad de Totton, a las afueras de la ciudad de Southampton, al sur de la isla.

Son aproximadamente 15 minutos en auto desde Southampton, poco menos de 2 horas desde Londres y unas 2 horas y 30 minutos desde Birmingham.

Por su ubicación, en los límites con el Parque Nacional New Forest, la región cuenta con grandes extensiones de bosques y pastizales.

¿Hasta cuándo se podrá visitar el mural de calabazas de Ozzy Osbourne?

El mural de calabazas de Ozzy Osbourne y el evento temático Pumpkin Time abrieron al público desde el pasado 4 de octubre y se mantendrán hasta el viernes 31 de octubre.

Foto: Sunnyfields Farm
Abren todos los días, aunque las actividades y horarios pueden variar dependiendo del día.

¿Cuánto cuesta visitar el mural de calabazas de Ozzy Osbourne?

Para conocer el mural de calabazas de Ozzy Osbourne hace falta pagar el boleto de entrada al evento de temporada Pumpkin Time: 6.50 libras esterlinas ($161 pesos mexicanos).

El pago incluye acceso a las 6 salas inmersivas, al sendero de calabazas iluminado, a las presentaciones musicales, a la recolección de calabazas (se cobran dependiendo del tamaño) y a la zona gastronómica.

sunnyfields.co.uk

