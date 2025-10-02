Ya es octubre, el mes más 'terrorífico' del año, con todas las macabras y divertidas vibras del Halloween. Por toda la CDMX ya se organizan experiencias temáticas como la del centro comercial Encuentro Oceanía, donde se estrenará una casa del terror.

Ya hay fechas, costos y temáticas de esta atracción especial. Te contamos a detalle.

¿Cómo es la casa del terror de Encuentro Oceanía?

La productora estadounidense Blumhouse está celebrando 15 de crear películas y contenido de horror, y en colaboración con Universal y Encuentro Oceanía, estrena la casa del terror Blumhouse 15.

Un comunicado del centro comercial indica que en esta experiencia “los visitantes podrán adentrarse en el legado de las películas que han redefinido el género del terror”.

La casa del terror se divide en 4 zonas de espanto inspiradas en los filmes de Black Phone 2 (aún sin estrenar); M3GAN 2.0, con ‘trucos’ digitales inspirados en la secuela de la historia de una muñeca-robot despiadada; Five Night at Freddy’s, con animatrónicos poseídos; y La Purga, en un ambiente apocalíptico de crímenes descontrolados.

Tras pasar estas áreas de auténtico miedo, “el terror continúa con sorpresas y momentos diseñados para mantener a los visitantes al filo de la adrenalina hasta el final del recorrido”, aseguraron desde el centro comercial Encuentro Oceanía, sin especificar nada más, por el momento.

¿Dónde está Encuentro Oceanía?

El centro comercial Encuentro Oceanía está sobre Avenida Oceanía 312, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, muy cerca de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Llegar en transporte público es muy sencillo: baja en la estación Romero Rubio de la línea B del Metro. Te dejará justo afuera de la plaza.

Dirígete al estacionamiento más cercano a la tienda Bella Pandita. Ahí, está la casa del terror.

¿Cuándo abrirá la casa del terror de Encuentro Oceanía?

La casa del terror de Encuentro Oceanía abrirá mañana, viernes 3 de octubre. Únicamente estará disponible durante 5 fines de semana, hasta el lunes 3 de noviembre.

Su horario será de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

¿Cuánto costará la entrada a la casa del terror de Encuentro Oceanía?

Para acceder a la casa del terror únicamente será necesario presentar un ticket de compra en alguna de las tiendas del centro comercial, sin importar el monto.

