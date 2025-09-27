El otoño acaba de llegar y México comenzará a teñirse del color del cempasúchil, la flor representativa de Día de Muertos. Por ello, en Xochimilco se está organizado un recorrido muy especial.

La Ruta del Cempasúchil 2025 es un evento con paradas mágicas, trajineras y visitas a chinampas. En Destinos te compartimos todo lo que tendrá.

El Día de Muertos se vivirá de una manera única en la Ruta del Cempasúchil 2025. Foto: Boletópolis

¿Qué es la Ruta del Cempasúchil 2025?

La Ruta del Cempasúchil 2025 seservirá para guiar a los vivos a conmemorar Día de Muertos de una manera muy especial.

"Cempasúchil" proviene del náhuatl “cempohualxochitl”, que significa “veinte flores”. Desde la época prehispánica, se tenía la creencia de que esta flor era utilizada para guiar a los difuntos hacia el mundo de los vivos mediante su color y aroma intenso.

Es un recorrido en trajinera con una experiencia multisensorial entre los canales de Xochimilco, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Aquí, la naturaleza, el arte y la cultura se unirán para ser parte de la agenda de actividades de la temporada. La experiencia tendrá una duración de 3 a 4 horas e incluirá paradas en 3 chinampas:

Chinampa del Sol: los visitantes podrán admirar el amanecer reflejado en el agua, rodeado por campos dorados de flores.

Chinampa del Cempasúchil: enfocada en la historia y simbolismo de esta flor; contará con talleres y relatos que explicarán su importancia en los rituales mexicanos.

Chinampa Axolotl Calli: con la réplica de un panteón tradicional, juego de pelota azteca, ofrenda y cosecha de flor para bebida ancestral.

La Ruta del Cempasúchil 2025 incluye recorrido, degustación de comida de temporada y música. Foto: Boletópolis

Además del recorrido, el boleto incluye el acceso a una trajinera decorada con flores, un catrín y mesa con ofrenda; degustación de café de olla, pan de muerto, tamales de quelite y postre tradicional; dinámicas con flor de cempasúchil, y música prehispánica en vivo.

La Ruta del Cempasúchil 2025 se llevará a cabo del 3 de octubre al 9 de noviembre:

Boleto de las 04:30 horas: para quienes quienes desean ver el amanecer en los canales de Xochimilco.

Boleto de las 16:00 horas: para contemplar el atardecer con la luz dorada sobre los campos de flores.

El punto de encuentro es el Salón Michmani, en la Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco, CDMX.

Puedes elegir entre dos horarios dependiendo de lo que quieras ver en la Ruta del Cempasúchil 2025. Foto: Boletópolis

¿Cuánto cuesta el boleto para la Ruta del Cempasúchil 2025?

Los boletos por persona para la Ruta del Cempasúchil 2025 cuestan $1,291.25, incluyendo los cargos por servicio. Es posible comprarlos en el portal https://boletopolis.com/es/evento/37168.

Para tener una mejor experiencia, te recomendamos asistir con ropa cómoda y adecuada para el clima, pues los recorridos son al amanecer o al atardecer.

Y si eres amante de la fotografía, con tan solo cargar un equipo ligero (tu celular y un tripié) será suficiente para capturar increíbles fotos de recuerdo. ¿Ya sabes a quién invitar?

La Ruta del Cempasúchil 2025 se desarrollará en dos horarios. Foto: Boletópolis

